Asiantuntijat: Mökkeilyä koskeva liikkumisrajoitus eriarvoistaa ihmisiä – ”Muodostuu omituinen oikeudellinen häkkyrä”

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo ja perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen kertovat, mitä haasteita mökkeilyä koskevaan liikkumisrajoitukseen liittyy.

Hallitus on tuonut julki ehdotuksensa liikkumisrajoituksista, joilla koronatartuntojen määrän kasvua pyritään hillitsemään.

Sosiaalisessa mediassa kysymyksiä herättää nyt etenkin mökkeilyä koskeva rajoitus. Omalle tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle saisi edelleen matkustaa, mutta lyhytaikaiset vuokramökkimatkat eivät olisi sallittuja.

Perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiaisen mukaan koko pykälän rakenne on oikeudellisesti hyvin kummallinen. THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo puolestaan sanoo, että pykälä voi lisätä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja iso haaste on nyt siinä, miten tämä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.

Twitterissä kohtaa kuvaillaan muun muassa keskiluokkaa suosivaksi ja eriarvoistavaksi, sillä se vaikuttaa suosivan nimenomaan yhteiskunnan omistavaa luokkaa. Miten käy perheiden, joilla ei ole varaa ostaa itselleen mökkiä, mutta jotka ovat säästäneet vuokramökkiä varten?

– Ja Marinin arvovalta riitti sitten sellaiseen pykälään, joka antaa luvan mennä omalle mökille, mutta ei vuokramökille. Aika hyvin heikompien etua korostavasta demarilta, joka on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, Lapin yliopiston prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää ihmettelee Twitterissä.

Perustuslakiasiantuntija Rautiaisen mielestä mökkeilyä koskeva liikkumisrajoitus herättää paljon kysymyksiä.

– Se tapa, jolla tämä on tuotettu, haiskahtaa vahvasti siltä, että aitona tavoitteena on mahdollistaa ihmisten tavanomainen mökkeily. Sitä ei kuitenkaan ole sanottu näin. Siksi tästä muodostuu erittäin omituinen oikeudellinen häkkyrä, Rautiainen sanoo.

– Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan omistavalle luokalle sallitaan sellaista toimintaa, jota ei muutoin olisi sallittu. Tämä salliminen tehdään vieläpä niin, että sinne mökille voidaan kokoontua vaikka koko suvun voimin, jos suku sen omistaa. Tämä ei ehkä ole aivan loppuun saakka mietitty, kun esityksen tavoitteena on kontaktien vähentäminen, hän jatkaa.

Perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen.­

Mökkejä koskevassa rajoituksessa todetaan, että mökillä käynti on sallittu kunnostus- ja huoltotoimenpiteiden vuoksi. Rautiaisen mukaan tämän on oltava oikeudellisesta näkökulmasta välttämätöntä. Mökin omistajan tai haltijan on suoritettava kunnostus- tai huoltotyöt, eikä hän voi palkata esimerkiksi elinkeinonharjoittajaa suorittamaan näitä töitä.

– Mitä tämä huolto tässä on? Jos voin siinä tarkoituksessa mennä maalaamaan, voinko saunoa maalaamisen yhteydessä, Rautiainen kysyy.

Myös yhdenvertaisuuskysymykset nousevat välttämättä esiin.

– Perustusoikeudellisesti ihmiset voidaan tällä tavoin asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan, jos tämä on epidemiologisesti välttämätöntä. Meidän tulisi kyetä näyttämään, että tässä tilanteessa on välttämätöntä, oikeasuhteista ja hyväksyttävää ryhtyä juuri näihin toimenpiteisiin.

– Nyt esillä olevasta esityksestä puuttuu tältä osin kunnollinen vaikutusarviointi. Paketti on siinä määrin ohut. Tämän esillä olleen julkisen tiedon perusteella ei ole mahdollista päätellä, onko tämä tapa, jolla näitä mökkejä lähestytään, oikea vai ei.

Koko järjestely on perusoikeuspoikkeus sidottu välttämättömyyteen. Rautiaisen mukaan alkaa olla hankalaa perustella sitä, onko esimerkiksi mökillä saunominen tai huoltotöiden tekeminen välttämättömämpää kuin esimerkiksi Nuuksiossa retkeily.

– Tähän esitykseen vaikuttaa heijastuvan ajatuksia siitä, millä tavalla oikeusjärjestys suo eri ihmisille erilaisen elämänpiirin, hän sanoo.

Sosiaalipolitiikan professorinakin tunnettu THL:n tutkimusprofessori Hiilamo puolestaan uskoo, että esityksen rajoitukset ovat tarpeellisia, vaikka ne eriarvoistavat ihmisiä.

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo.­

– Jossakin ajateltu, että on liian kova veto kieltää mökille meno. Tätä asetusta on perusteltu sillä, että omistaja tai haltija saa mennä mökille suorittamaan korjaustöitä. Luulen, että tähän vedetty vain raja, sillä raja on täytynyt vetää johonkin. Varsinainen perustelu on uskoakseni liikkumisen rajoittaminen, Hiilamo sanoo.

– Kyllä varmasti voi olla niin, että tämä lisää epäoikeudenmukaisuuden kokemusta eri ihmisryhmissä. Iso haaste on nyt kaiken kaikkiaan siinä, miten tämä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Suurilta osin kyseessä on kuitenkin luottamukseen perustuva asia.

Hiilamo muistuttaa, että myös mökkien omistajat menettävät tässä tapauksessa vuokratuloja. Lisäksi ehdotus rajoittaa omistamattomien vapaa-ajan käyttöä.

– Jos puhutaan kolmesta viikosta, tämä ei ehkä kuitenkaan ole kauhean iso asia. Tämä on uhraus yhteiseksi hyväksi ja ajallisesti rajattu. Käytännössä on mahdotonta toteuttaa liikkumisrajoituksia niin, että ne koskisivat kaikkia yhdenvertaisesti.

Hänen mukaansa rajoituksia olisi voinut olla viisasta valmistella jo aiemmin.

– Sitä voi pohtia, olisiko ollut viisasta valmistella näitä jo siinä vaiheessa, kun tilanne ei ollut vielä päällä, mutta muissakin maissa oli näihin jo jouduttu turvautumaan. Nythän tämä valmistelu on tehty niin sanotusti selkä selkää vasten ja kyseessä on viimeinen vaihtoehto. Valmistellut toimenpiteet on otettava heti käyttöön. Kansalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta totutella ajatukseen, Hiilamo pohtii.

Korona-aika on Hiilamon mukaan lisännyt muutoinkin eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

– Sitten ovat vielä pienyrittäjät. Huolettaa kampaamoiden, partureiden tilanne ja pienten liikkeiden omistajien tilanne. He ovat kaikkein eriarvoisimmassa tilanteessa. Käytännössä heiltä jää tulot kokonaan saamatta.