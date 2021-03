Valtioneuvoston alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen selventävät liikkumisrajoitusten huomiota herättänyttä mökille menoa.

Yksi kaavailtujen liikkumisrajoitusten kohta herätti monien mökin vuokraajien huomiota.

Mahdollisten liikkumisrajoitusten aikana olisi sallittua käydä vain omalla tai pitkäaikaisessa käytössä olevalla mökillä.

Valtioneuvoston alivaltiosihteeri Timo Lankinen täsmentää nyt sitä, saako esimerkiksi helsinkiläinen vuokrata mökin Hangosta ja voiko hän mennä sinne rajoitusten aikana.

– Jos Helsinki tulisi rajoitusalueeksi, henkilö voisi rajoitusaikana siirtyä Hankoon omistamalleen tai pysyvässä hallinnassa tai käytössä olevalle vapaa-ajanasunnolle, jos se on välttämätöntä. Lailla ei säädetä esteitä vuokraamiselle, mutta liikkua voi vain pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokratulle vapaa-ajanasunnolle, jos liikkuminen on välttämätöntä, Lankinen sanoo.

– Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momenttiin sisältyy luettelo niistä tietyistä välttämättömistä tilanteista, jolloin henkilöllä olisi oikeus liikkua rajoituksen kohteina olevilla alueilla, niille tulemiseksi ja niiltä poistumiseksi.

Lakiesitysluonnoksen kohdan 12 mukaan henkilö voisi siirtyä henkilön tai samaan talouteen kuuluvan toisen henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa tai käytössä olevalle vapaa-ajan asunnolle.

Esitysluonnos liikkumis­rajoituksista: Näissä 12 tapauksessa on oikeus liikkua

– Vapaa-ajan asunnolle liikkuminen olisi sallittua vain siirtymiseksi vapaa-ajanasunnolle silloin, kun se on välttämätöntä tai kyse olisi vain läpikulusta.

Hän korostaa, että lain tarkoituksena on suojata väestöä vaaralliselta tartuntataudilta rajoittamalla tilapäisesti ihmisten fyysisiä lähikontakteja ja siten estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviäminen.

– Tarkoitus on, että rajoitukset tulisivat voimaan niiden kuntien alueilla, joilla covid-19-epidemia ei ole torjuttavissa muilla toimenpiteillä.

Pysyvä hallinta tarkoittaa omistamista tai pitkäaikaista vuokrasopimusta

– Pysyvällä hallinnalla tarkoitettaisiin esimerkiksi sitä, että vapaa-ajanasunto olisi vuokrattuna pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla tai se olisi esimerkiksi varsinaisen omistajan muun perheenjäsenen hallinnoimana. Vapaa-ajan asunnolle voisivat siirtyä omistajan lisäksi myös samaan talouteen kuuluvat, Lankinen kertoo.

”Lista sallituista toimista kaikkea muuta kuin selkeä”

Myös Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen arvioi asiaa.

– Kiellettyä ei siis ole vuokramökille meno, jos kyseessä on muu kuin lyhytaikainen vuokraus, hän sanoo.

– Sanoisin, että uudetkin omistukset ja pysyvät vuokraukset ovat rajoitusten ulkopuolella, kun tarkoituksena on viime kädessä ehkäistä kokoontumisia ja on ajateltu, että kokoontumispulmat koskevat juuri lyhytaikaisia vuokrauksia.

Saako pitkäaikaisesti vuokratulle tai kimppaomistuksessa olevalle mökille mennä? Kuinka pitkäaikainen vuokra-ajan pitää olla, jotta se on ”hallintaa”?

– Kimppaomistuskin on omistusta, eikä rajoitus koske yhteisomistuksessakaan olevaa mökkiä. Pysyvän hallinnan määritelmästä on vaikea lausua mitään varmaa. Selvää on, ettei viikonlopun tai muutaman viikon mittainen vuokraus tuota pysyvää hallintaa, Tolvanen kertoo.

– Sanoisin, että ainakin usean kuukauden mittaisesta vuokrauksesta pitää olla kysymys, jotta hallinta olisi pysyvää. Yhtä selvää on, että toistaiseksi voimassa oleva tai useaksi vuodeksi tehty vuokrasopimus tuottaa pysyvän hallinnan, hän sanoo.

Tolvanen korostaa, että hän on vastannut erityisesti rikosoikeuden asiantuntijana ja pitäen silmällä sitä, mihin poliisi voi puuttua ja jopa rangaista rikesakolla.

– Kuten havaitaan lista sallituista toimista on kaikkea muuta kuin selkeä ja voi tuottaa tulkintaongelmia. Poliisi varmaan kuitenkin soveltaa lakia järkevästi ja puuttuu rankaisemalla vain ilmeiseen piittaamattomuuteen. Näin ainakin poliisihallituksesta on viestitetty ja sitä linjaa pidän oikeana.