Kuopiolaisessa K-Supermarketissa saattoi altistua koronalle yli viikon ajan aina samaan aikaan

Kuopion kaupunki tiedottaa uusista koronatartunnoista ja -altistumisista kaupungin alueella.

Tiedotteen mukaan Kuopiossa on torstain jälkeen tullut ilmi 13 uutta koronavirustartuntaa. Niistä neljä on peräisin yksityistilaisuudesta, kolme on perheiden sisäisiä tartuntoja ja yksi on peräisin ulkomailta. Muiden osalta tilannetta selvitetään.

Jynkän koulussa on todettu koronatartunta, ja karanteeniin on asetettu noin 60 henkilöä. Jynkänlahden koulussa on myös todettu tartunta, mutta maskin käytön vuoksi altistuneita vain yksittäisiä.

Kuopion kaupungin tiedotteen mukaan koronavirukselle on lisäksi saattanut altistua seuraavissa paikoissa:

Ykkösrastin Hesburgerissa 18.3. kello 16.15–17.30.

K-Supermarket Veljmiehessä 16.–24.3. joka päivä kello 9–10 välisenä aikana.

Kaupunki kehottaa kyseisissä paikoissa mainittuina aikoina olleita hakeutumaan herkästi koronatestiin, mikäli heille tulee edes lieviä koronaan viittaavia oireita.