Rajoitus on voimassa 27.3–25.4. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa Husin alueella liikennevälineiden suurimman sallitun matkustajamäärän puoleen nykyisestä.

Rajoitukset koskevat tie- ja raideliikennettä ja kotimaan meriliikennettä.

Rajoitukset alkavat lauantaina 27. maaliskuuta ja päättyvät 25. huhtikuuta.

Koronan leviämisen estämiseksi matkustajamäärä rajoitetaan korkeintaan puoleen sallitusta. Rajoitus koskee kaikkia yli kymmenen hengen liikennevälinettä.

Arkipäivisin rajoitus ei koske alle 13-vuotiaita. Jos yläkoulut palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske alle 16-vuotiaita.

Traficomin mukaan rajoitus ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä hoitamasta tehtäviään. Lakisääteisiin palveluihin ovat oikeutettuja monet erityisryhmät.

Rajoitus ei koske lentoliikennettä eikä kansainvälistä meriliikennettä.

Tie- ja raideliikenteessä rajoitus ei koske yöjunien makuuhyttejä eikä muita vastaavia järjestelyjä, joissa liikenneväline tai sen osa on samaan talouteen kuuluvien käytössä, koska sitä ei pidetä tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämättömänä.

Rajoitus koskee Husin rajat ylittävää liikennettä silloin kun liikennöidään sairaanhoitopiirin alueella. Suurimmalla sallitulla matkustajamäärällä tarkoitetaan liikennevälineelle rekisteriin merkittyä suurinta vahvistettua matkustajamäärää.

Kuljetuspalvelun tarjoajien tai liikennöitsijän on selkeästi havaittavilla järjestelyillä varmistettava matkustajamäärän rajoittaminen.

– Tautitilanteen on Husin alueella niin vakava, että meidän tulee ottaa käyttöön matkustajamäärien rajoittaminen tartuntatautilain viimesijainen keinona. Taudin ilmaantuvuus on erittäin korkealla tasolla ja erityisesti paikallisliikenteessä tartunnoille altistuvien jäljittäminen on haastavaa, ylijohtaja Jarkko Saarimäki perustelee tiedotteessa.