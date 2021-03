Asiantuntijan mukaan epävarmuutta oireiden syystä ei pidä sietää, vaan koronavirustestiin pitää mennä ajoissa.

Kevät lähestyy kovaa vauhtia Suomessa. Hengitystieoireista kärsiville luonnon herääminen tietää vaikeita hetkiä. Kuiva ja tuulinen sää lennättää ilmaan katupölyä. Siitepölykausikin on jo alkanut Suomessa.

Moni nuhasta ja nenä tukkoisuudesta kärsivä suomalainen miettii nyt, voiko allergisia oireita mitenkään erottaa koronaviruksen aiheuttamista oireista vai pitääkö heti hakeutua koronavirustestiin.

Kokenut asiantuntija kertoo, miten kannattaa toimia, ja antaa askelmerkit siitä, milloin pitää hakeutua koronatestiin.

1. Silmäoireet liittyvät useimmiten allergiaan

– Yksi selkeä erottava tekijä on se, että aika usein allergiat aiheuttavat silmäoireita. Silmät punoittavat ja kutisevat. Nämä oireet eivät ole tyypillisiä uuden koronaviruksen aiheuttamassa taudissa, allergia- ja astmalääkäri Timo Vanto Turusta kertoo Ilta-Sanomille.

2. Siitepölykauden takia oireet voivat viitata allergiaan

Vanto muistuttaa, että allergioista kärsivät tunnistavat usein sen, että oireet liittyvät siitepölykauden alkamiseen.

– Siitepölykausi on jo alkanut Suomessa. Osa siitepölyallergiasta kärsivistä on siis jo herkistynyt. Lepän siitepölyä on tullut Suomeen kaukolaskeumana ja pähkinäpensas on aloittanut kukintansa kotimaassa. Nämä ovat usein kevään ensimmäisiä allergian aiheuttajia, Vanto sanoo.

3. Allergialääkkeet eivät tehoa koronaviruksen oireisiin

– Täytyy muistaa myös, että allergialääkkeet, kuten antihistamiinit auttavat useimmiten nimenomaan allergiaoireisiin, mutta eivät influenssaan, flunssaan tai koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Jos siis oireet eivät helpotu näillä lääkkeillä, kannattaa mennä koronavirustestiin.

4. Hengityssuojain vähentää katupölyn aiheuttamia oireita

– Allergialääkkeet eivät auta myöskään auta katupölyn aiheuttamiin oireisiin. Hengityssuojaimen käyttö ulkona vähentää katupölyn aiheuttamia oireita.

5. Hakeudu allergiatesteihin

– Jos on yhä epävarma oireiden syystä, voi hakeutua allergiatesteihin. Allergioita voidaan selvittää muun muassa ihopistotesteillä ja ihon kosketustesteillä. Verikokeilla voidaan myös tutkia tutkia allergioita, hän kertoo.

6. Matalalla kynnyksellä koronatestiin

– Allergiatestiin pääsy voi tosin olla tavallista hankalampaa pandemia-aikaan. Siksi ei pidä turhaan odotella, jos oireet eivät viittaa selvästi allergiaan, vaan kannattaa hakeutua matalalla kynnyksellä koronavirustestiin, jotta saa varmuuden asiasta, Timo Vanto sanoo.

Hän muistuttaa, että pelkästään oireista kärsivä ei voi itse varmasti päätellä, onko oireiden aiheuttaja koronavirus vai muu syy, kuten pöly, jokin muu virus tai bakteeri. Siksi korontestiin meno on viisasta.