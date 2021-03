Peruskoulun opettaja Mikko Terhiän mukaan nuoret suuttuivat kehotuksesta ja repivät hänet ulos hissistä.

Helsinkiläinen opettaja Mikko Terhiä, 58, kertoo joutuneensa Rastilan metroasemalla Helsingissä iljettävän hyökkäyksen kohteeksi maanantai-iltana, kun nuorisojoukko sylki hänen päälleen ja kävi fyysisesti käsiksi.

Kaupasta palaamassa ollut Terhiä kertoo olleensa astumassa pois hissistä, kun ovien edessä seisoi joukko yläasteikäisiä nuoria.

Terhiä kertoo kehottaneensa nuoria pukemaan kasvomaskit metroon. Terhiän mukaan nuoret suuttuivat kehotuksesta ja repivät hänet ulos hissistä. Sen jälkeen nuoret Terhiän mukaan sylkivät hänen kasvoilleen ja vaatteilleen.

Terhiä kertoo menneensä tilanteessa paniikkiin ja sylkäisseen itsekin nuorisojoukkoa kohti.

Terhiä toimii opettajana Merilahden peruskoulussa. Koulun rehtori Timo Heikkinen on kuullut tapauksesta Terhiältä.

– Tapaus on tiedossamme. Yksi tekijä on melko varmasti tunnistettukin. Tieto on mennyt poliisille, rehtori Heikkinen sanoo.

Myös Terhiä kertoo tunnistaneensa yhden nuorista koulun entiseksi oppilaaksi.

– Jatkamme huomenna selvittämistä. Jos tunnistamme meidän koulumme oppilaita, niin olemme koteihin yhteydessä, Heikkinen sanoo.

Terhiä sanoo tunnistaneensa nuorisojoukossa muitakin koulun oppilaita, mutta ei tunne heitä nimeltä.

Terhiä kertoo tehneensä tapauksesta rikosilmoituksen, ja Helsingin poliisista vahvistetaan, että ilmoitus on kirjautunut poliisin järjestelmään keskiviikkona iltapäivällä. Rikosnimikkeet ja muut seikat tarkentuvat myöhemmin.

Terhiä on huolissaan siitä, että hän on voinut huonossa tapauksessa altistua koronavirukselle. Heti kotiin päästyään hän pesi kasvonsa ja laittoi ulkovaatteet pesukoneeseen.

– Olen yksinhuoltaja, eikä minulla ole turvaverkkoa. Jos sairastuisin koronavirukseen vakavasti ja joutuisin vaikka sairaalaan, olisin ongelmissa.

Tiistaina Terhiä oli tapauksen takia poissa töistä.

– Työterveydestä ohjeistettiin käymään koronatestissä 2–4 päivän kuluttua tapahtumasta.

Terhiä on tapauksesta järkyttynyt.

– Se on järkyttävää, kun joku sylkee päälle, varsinkin tässä koronatilanteessa. Voisin ottaa mieluummin vaikka iskuja vastaan. En ole herkkää tekoa, mutta tämä on niin raskas juttu psyykkisesti, että itku tulee.

Terhiä kertoi asiasta tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa, jossa tapaus on herättänyt paljon huomiota.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Sylkemistä voidaan tutkia vaihtelevilla rikosnimikkeillä, joista lievin on järjestysrikkomus. Julkisella paikalla esimerkiksi lattialle syljeskely voi herättää pelkoa tartunnan saamisesta, mikä täyttää järjestysrikkomuksen tunnusmerkit. Kasvoille sylkeminen puolestaan on rikoskomisario Juha-Matti Suomisen mukaan yleensä tulkittu kunnianloukkaukseksi.

– Asia muuttuu heti, jos tekijä tietää entuudestaan, että hänellä on koronatartunta, ja pyrkii sitä tartuttamaan eteenpäin. Silloin voidaan olla pahoinpitelyn tai törkeän pahoinpitelyn puolella.

Esimerkiksi HIV:n tartuttamisesta on Suomessa annettu tuomio törkeänä pahoinpitelynä. Suominen näkee koronan tahallisen tartuttamisen olevan rinnastettavissa tähän.

Mikäli tekijä ei tietäisi saamastaan koronatartunnasta, tuomio olisi mahdollista antaa seuraamuksista riippuen esimerkiksi vamman- tai kuolemantuottamuksesta.

Törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikko on vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta. Suominen pitää kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että päälle sylkemisestä annettaisiin niin vakavaa tuomiota.

– Jos jollekin, joka on ollut hyvin pitkään eristyksissä ja käy pelkästään kaupassa huolehtien maskin käytöstä ja etäisyyksistä, tahallisesti vakava tauti tartutettaisiin, ei tuomio törkeästä pahoinpitelystä olisi kuitenkaan pois suljettua, mikäli asia saataisiin näytettyä toteen.

Mistään ilmiöstä ei poliisin näkökulmasta voida tapauksen yhteydessä puhua. Viran puolesta Suomisella ei ole tiedossa ainuttakaan vastaavaa tapausta.