Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen arvioi, että poliisin olisi vaikea valvoa liikkumisrajoitusten poikkeuksia.

Hallitus valmistelee liikkumisrajoituksia koronaviruspandemian etenemisen hillitsemiseksi.

IS sai haltuunsa tiistaille päivätyn lakiluonnoksen.

Esityksen mukaan kodin pihapiirin ulkopuolella ei saisi poistua ilman erillistä syytä.

Yksi syy on virkistäytymis- ja ulkoilutarkoitus, mutta ulkoillakin saisi vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua turvavälit huomioiden.

Luonnoksessa on runsaasti poikkeuksia, joiden perusteena on se, että oikeus liikkumiseen on olemassa, jos liikkuminen on välttämätöntä. Elintarvikkeita, ruokaa, lääkkeitä ja polttoainetta saisi ostaa ja pankissa saisi käydä.

Poikkeuksia on peräti yksitoista. Valvovalle viranomaiselle tämä ei olisi helppoa.

– Mitä enemmän näitä poikkeuksia on, sitä vaikeampaa poliisin on valvoa niitä, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo.

Hänen mukaansa poikkeuksia silti tarvitaan, jotta tärkeimmät asiat voidaan hoitaa.

Yksi poikkeuksista olisi se, että omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle saisi mennä.

Saisiko esimerkiksi vuokramökille mennä, jos sellaisen olisi vaikkapa vuokrannut pääsiäiseksi?

– Ei, sillä jos mökki olisi vaikkapa viikonlopuksi vuokrattu, se ei olisi pysyvässä hallinnassa. Tästä tulisi käytännössä poliisille suuria tulkintavaikeuksia. Poliisihan olisi sen varassa, mitä ihmiset itse sanovat, Tolvanen kertoo.

– Ajatuksenahan näissä mahdollisesti voimaan tulevissa rajoituksissa olisi se, että ne koettaisiin sitovammiksi kuin pelkät suositukset.

Poliisihallitus ei kommentoi

IS kysyi keskiviikkona myös poliisihallituksesta, saisiko esimerkiksi vuokramökille mennä, jos sellaisen olisi vaikkapa vuokrannut pääsiäiseksi?

Poliisihallituksen poliisijohtaja Tomi Vuori kertoi sähköpostissa keskiviikkona IS:lle, ettei poliisihallituksella ole asiaan kommentoitavaa.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoi Ilta-Sanomille 5.3. että jos ulkonaliikkumiskielto tulee ja kun poliisi on valvova viranomainen, niin ”ilman muuta poliisi ottaa haasteen vastaan”.

Tuolloin hallitus oli alkanut väläytellä jopa ulkonaliikkumiskieltoa.

– Jos rajoitukset ovat ehdottomia, niitä on helppo valvoa, Arvelin sanoi 5.3.

Onko nytkään oikea aika lähteä mökille?

Muistissa ovat vielä historialliset hetket, kun liikkumista Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä rajoitettiin 28.3.–19.4.2020.

Hallitus päätti kuitenkin kumota Uudenmaan liikkumisrajoituksen jo 15.4. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) tuolloin tiedotustilaisuudessa. Muita rajoituksia jatkettiin ja hallitus myös suositti, että ihmiset välttäisivät kaikkea turhaa matkustamista.

Sanna Marinin tiivistys asiasta jäi monen suomalaisen muistiin.

– Suomeksi sanottuna, nyt ei ole aika lähteä mökille, pääministeri Sanna Marin sanoi 15.4.2020.