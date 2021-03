Tätä hallitus vaatii nyt kansalta – 5 kysymystä ja vastausta liikkumisrajoituslaista

Ulkoilu, maskipakko, valvonta, sakot, kiinniotto...

Valtioneuvosto julkaisi keskiviikkona esityksen eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Lailla on tarkoitus suojata väestöä koronavirusepidemian leviämiseltä.

Eduskunta käsittelee lakimuutoksen pikaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 14. toukokuuta asti.

Mitä kansalta vaaditaan?

Luonnoksen mukaan asuinpaikkakiinteistön suljetun tai rajatun pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa.

Luonnoksessa luetellaan 12 tapausta, joissa kodin ulkopuolella on oikeus liikkua. Esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua, jos sen voi tehdä niin, että pitää muihin ihmisiin riittävän etäisyyden.

Luonnoksessa on mukana myös esitys maskipakoksi. Sen mukaan vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneen on käytettävä maskia sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on oman talouden ulkopuolisia henkilöitä. Pakko ei koske niitä, joilta terveydelliset syyt sen estävät.

Miten liikkumisrajoituksia valvotaan?

Lakiesityksen mukaan henkilön on annettava annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa määränpäästä ja tarkoituksesta sekä hänellä olevasta erikseen säädellystä perusteesta poiketa säädetyistä rajoituksista.

Jos liikkumisrajoitusta ei noudateta, poliisilla on oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään. Jollei hajaantumis- tai siirtymismääräystä noudateta, poliisilla on oikeus hajottaa väkijoukko voimakeinoin ja ottaa niskoitteleva henkilö kiinni.

Poliisin tulee mahdollisuuksien mukaan rajata toimenpiteensä koskemaan vain niitä henkilöitä, joiden menettelystä väkijoukon hajottamisen tai siirtämisen tarve aiheutuu.

Mitä rangaistuksia lain rikkomisesta tulee?

Liikkumisrajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus. Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon ja kasvomaskin käyttämättä jättämisestä määrätä 40 euron rikesakko.

Keitä määräykset koskevat?

Tämänhetkisen koronatilanteen pohjalta rajoituksia kaavaillaan Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin ja Turkuun. Tilanne voi muuttua epidemiatilanteen eläessä.

Alueiden määrittelyssä otetaan huomioon virustartuntojen ilmaantuvuus ja tartuntojen kehityssuunta, tartunnanlähteiden selvittämisen onnistuminen, alueellinen ennuste sairaala- ja tehohoidon tulevasta tarpeesta sekä kunnan väestötiheys ja asema jonkin asiointi- ja työssäkäyntialueen osana.

Kuinka pitkään määräykset ovat voimassa?

Kunnista ja alueista, joita liikkumisrajoitukset koskevat, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Se voidaan antaa määräajaksi enintään kolmeksi viikoksi ja on voimassa vain välttämättömän ajan. Asetuksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kolmella viikolla kerrallaan.