Lakiluonnos: Maskipakon rikkomisesta 40 euroa sakkoa

Kasvomaskia on käytettävä sisätiloissa ja liikennevälineissä niillä alueilla, joita liikkumisrajoitukset koskevat.

Hallitus esittää lakiluonnoksessaan, että maskipakko tulee voimaan niillä alueilla, jotka täyttävät lakiesityksessä asetetut kriteerit liikkumisrajoituksille.

Kyseisillä alueilla liikkuvien kaikkien vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneiden on käytettävä suun ja nenän peittävää kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa. Niitä on käytettävä myös liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä.

Kasvomaskia tai hengityssuojainta ei kuitenkaan ole käytettävä, jos terveyteen liittyvät syyt estävät maskin tai suojaimen käytön.

Jos maskipakkoa rikkoo tahallaan tai huolimattomuudesta poliisi voi määrätä siitä 40 euron rikesakon.

Hallitus listaa esityksessään kriteerit, joilla liikkumisrajoituksia koskevat alueet määritellään. Esityksellä rajataan henkilöiden liikkumista ja oleskelua muualla kuin kotikunnassaan olevassa asuinpaikassa tai muussa siihen rinnastettavassa asuinpaikassa. Ihmisten tulee lähtökohtaisesti pysyä kotonaan, mutta liikkuminen on sallittua 12 poikkeustapauksessa.

Kunnista ja alueista, joita liikkumisrajoitukset koskevat säädetään valtioneuvoston asetuksella. Se voidaan antaa määräajaksi enintään kolmeksi viikoksi ja on voimassa vain välttämättömän ajan. Asetuksen voimassa oloa voidaan jatkaa enintään kolmella viikolla kerrallaan.

Tällaisia alueita jo ennen lakiluonnosta on katsottu olevan ensin Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Turku.

Alueiden määrittelyssä otetaan huomioon virustartuntojen ilmaantuvuus ja tartuntojen kehityssuunta, tartunnanlähteiden selvittämisen onnistuminen, alueellinen ennuste sairaala- ja tehohoidon tulevasta tarpeesta ja kunnan väestötiheys ja asema jonkin asiointi- ja työssäkäyntialueen osana.