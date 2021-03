THL:n lausunto valtioneuvostolle: Tehohoidon kapasiteetti voi paikoin ylittyä, pelkona räjähtävä kasvu – liikkumisrajoituksia ei voi korvata

Hus-alueella jo nyt 40 prosenttia tehohoidosta kuluu koronan hoitoon ja Husin ennusteen mukaan tehohoidon tarve kasvaa 25–30 prosenttia seuraavan kahden viikon ennustejakson aikana.

Valtioneuvosto julkaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto valtioneuvoston kanslialle COVID-19-koronavirusepidemian kiihtymisen uhasta ja mahdollisista lisätoimista kiihtymisen estämiseksi.

Lausunto on annettu viime viikolla 18. päivä maaliskuuta.

THL:n mukaan tilanne on vakavin Hus-alueella pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa Turun seudulla.

THL:n mukaan korkean tautiriskin työyhteisöihin suunnatut tilapäiset sulkutoimet tai maskipakko kodin ulkopuolisissa sisätiloissa tai ruuhkaisissa ulkotiloissa eivät yksinään voi korvata liikkumisrajoituksia tai toimia niiden vaihtoehtoina. Mainitut toimet voivat kuitenkin lisätoimenpiteenä tehostaa niitä.

Rokotusten kuntakohtainen kohdistaminen voisi auttaa riskiryhmiä, mutta on toimenpiteenä hidas eikä korvaa liikkumisrajoituksia.

Lausunnon mukaan THL pelkää, Viron, Irlannin ja Tsekin kaltaista eksponentiaalista tautikasvua, mikäli järeämpiin rajoitustoimiin ei ryhdytä. Erityisen riskin räjähtävälle kasvulle tuovat virusmuunnokset.

Viimeisen 14 päivän aikana on todettu kaikkiaan 13,4 prosenttia kaikista koronatapauksista.

THL:n raportti on päivätty viime torstaille, eli kyseinen 14 päivän ajanjakso koskenee aikaväliä 4.3.–18.3.

Hus-alueella jo nyt 40 prosenttia tehohoidosta kuluu koronan hoitoon ja Husin ennusteen mukaan tehohoidon tarve kasvaa 25–30 prosenttia seuraavan kahden viikon ennustejakson aikana.

Helsingissä olisikin 250 tapauksen sijaan neljän viikon päästä 500 päivittäistä tapausta nykyisellä kasvuvauhdilla. Tällainen määrä hidastaisi tartunnanjäljitystä THL:n mukaan siinä määrin, ettei se enää merkittävästi hidastaisi viruksen leviämistä.

Jo nyt perusterveydenhuollon kuormitus on Hus-alueella kasvanut ja kiireetöntä hoitoa on jouduttu supistamaan. THL:n mukaan on mahdollista, että sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti voidaan ylittää seuraavien viikkojen aikana.

Turussa ilmaantuvuuden kasvu on vähintään samalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulla.

THL kertoo myös ettei pysty arvioimaan rajoituksista koituvia sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia, eikä hyvinvointivaikutuksia kaikilta osin, mutta se pitää tärkeänä näiden selvittämistä.