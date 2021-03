Kommentti: Kinnulan kunnan yksi tilastoluku paljasti virheen rokotettujen määrässä – ovatko THL:n viralliset luvut pielessä?

Saammeko luotettavaa, oikeaa ja ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä, kysyy pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Kuinka paljon kansasta on rokotettu?

Kysymys hallitsee suomalaista pandemiakeskustelua mahdollisten lisärajoitusten ja sulkujen lisäksi. Terveyden ja hyvinvoinnilaitoksen THL:n rokoterekisteristä eri mediat poimivat päivittäin rokotettujen määrän.

Taulukosta selviää, kuinka moni on saanut yhden annoksen ja kuinka moni toisen ja mikä tärkeintä, missä häämöttää 70 prosentin rokotekattavuus, joka kertoisi siitä, että pandemia alkaisi olla voitettu kanta.

Toistaiseksi rokotettujen määrä liikkuu janalla kohti 70 prosentin kattavuutta tuskallisen hitaasti. Rokotteita tulee maahan edelleen toivottua hitaammin. Ensi viikolla piti olla valtava loikka eteenpäin, mutta THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi Ylen Ykkösaamussa keskiviikkona, että ison rokotelastin tuleminen ensi viikolla onkin taas epävarmaa.

Rokotejärjestystäkin mietitään uusiksi huhtikuussa, kun ikäihmiset ja riskisryhmäläiset on rokotettu ainakin kerran.

Mutta kertovatko rokotetilastot oikeaa tietoa?

Törmäsin asiaan pari päivää sitten, kun aloimme Ilta-Sanomissa selvittää rokotettujen vanhusten määrää eri kunnissa. Ihmettelimme IS:n datajournalistin Lauri Nuoskan kanssa muutamien maalaiskuntien lukuja. Vaikka yli 80-vuotiaat ovat rokotusstrategian mukaan ensimmäiset rokotettavat, tilastojen perusteella näin ei kaikkialla olisikaan.

Pahnan pohjimmainen näytti olevan keskisuomalainen Kinnulan kunta.

Rokoterekisterin mukaan Kinnulassa olisi keskiviikkoaamun tiedon mukaan rokotettu kuntalaisista 9,2 prosenttia. Yli 80-vuotiaista oli rekisterin mukaan rokotettu vähintään kerran vain 24,2 prosenttia. Kuulostaa pieneltä.

Koko Suomen keskiarvo yli 80-vuotiaissa on jo yli 80 prosenttia.

Suomen rokotusjärjestys:

Ensin rokotetaan tehohoidon ja muiden koronapotilaiden kanssa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset.

Sen jälkeen iäkkäiden hoivakotien ja ympärivuorokautisten asumispalvelujen hoitajat ja asukkaat.

Sitten siirrytään ikäjärjestykseen: ensin yli 80-vuotiaat, seuraavaksi yli 75-vuotiaat ja sitten yli 70-vuotiaat.

Tämän jälkeen siirrytään alle 70-vuotiaisiin, jolloin rokottamisjärjestys määräytyy lääketieteellisen riskin mukaan.

Eivätkö vanhukset ota rokotetta vai eikö heitä löydetä rokotettaviksi?

Väistämättä tuli mieleen pandemian alussa järjestetty soittokierros yli 70-vuotiaille: vanhuksia jäi paljon tavoittamatta ja heidän tilanteestaan ei ollut tietoa. Onko yksinasuvien ja turvaverkkojen ulkopuolella elävien vanhusten tavoittaminen rokotuksiin myös vaikeaa?

Soitto Kinnulan kunnanjohtajalle Erkki Nikkilälle selventäää asiaa.

THL:n luvut eivät täsmää reaalitilanteen kanssa, ei ainakaan Kinnulassa.

Nikkilän mukaan kunnassa on yli 80-vuotiaista rokotettu 95 prosenttia, ja 70-vuotiaistakin on piikin saanut 45 prosenttia. Kunnasta on yritetty oikaista rekisteritietoja, mutta toistaiseksi viralliset numerot laahaavat pahasti jäljessä.

Varmistussoitto vielä toiseen kuntaan eli Luhangalle antaa saman tuloksen. Sielläkin rokoteprojekti etenee hyvää tahtia, mutta ongelmana on, kuten kaikkialla muuallakin rokotteiden puute, ei rokotettavien määrä.

AstraZeneca rokotteen käytössä otettiin Suomessakin aikalisä mahdollisten sivuvaikutusten takia.­

Jos kuntakohtaiset luvut eivät täsmää, herää kysymys, onko meillä ylipäätään oikeita rokotelukuja päivittäin käytössä valtakunnan tasolla.

THL ei kiistä virheellisiä lukuja.

THL:n Miia Kontio ei kuitenkaan käytä sanaa väärä vaan puutteellinen:

– Jos kunnat sanovat, että on puutteita, niin sitten on puutteita. Toivottavasti ovat olleet yhteydessä meihin. Toki luvuissa voi olla viiveitä.

Kontio sanoi IS:lle, että THL:ssä ei välttämättä pystytä huomaamaan, jos on järjestelmäongelmia: voi tulla katkoksia, joita sitten takautuvasti korjataan.

Kontionkin mielestä on tietysti kaikkein etu, että rekisteri on oikein, mutta sen oikeellisuuden varmistaminen ei ole pelkästään THL:n tehtävä. Jokaisen koronavirusrokotuksia antavan palveluntuottajan on tärkeää seurata säännöllisesti, onko rokotusrekisterin rokotuskirjausten määrä yhteneväinen omien rokotuskirjaustietojen kanssa.

On tässä jotain hyvääkin.

Nopeasti katsottuna rokotusrekisteri heittää positiiviseen suuntaan.

Rokotettuja on todellisuudessa enemmän kuin rekisteri kertoo.