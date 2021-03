Kommentti: Nygård-raportoinnissa on journalistisen itsetutkiskelun paikka

IS on uutisoinut näkyvästi Peter Nygårdista varsinkin vuosituhannen vaihteessa. Jälkikäteen tähän raportointiin liittyviä linjauksia on syytä arvioida kriittisesti, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Peter Nygårdin seksirikossyytteet ovat herättäneet keskustelua siitä, miten suomalaiskanadalaista muotimiljonääriä on suomalaisessa mediassa käsitelty varsinkin aiempina vuosikymmeninä. Myös IS:n rooli Nygårdia koskevassa uutisoinnissa vuosien varrella on noussut esiin. Tätä keskustelua IS:n on syytä kommentoida. Näin vakavassa asiassa se on tehtävä faktojen pohjalta, ja ne ovat pitkälti kahdenkymmenen vuoden takaa.

IS on uutisoinut näkyvästi Nygårdista varsinkin vuosituhannen vaihteessa. Siihen on sisältynyt episodeja, jotka näyttävät nyt oudoilta. Niistä on syytäkin esittää kysymyksiä, myös itse itsellemme.

Selvää on, että IS oli vahvasti mukana rakentamassa Nygårdista kiiltokuvamaista kuvaa. Median, myös IS:n, jutuissa suomalaisnaisten ja Nygårdin kohtaamisissa oli nykykatsannossa asenteellinen ja tunkkainen asetelma. Nygårdiin kohdistettujen erittäin vakavien seksirikossyytösten jälkeen nämä jutut näyttäytyvät erityisen kyseenalaisessa valossa. IS oli myös media, jossa julkaistiin Linda Lampeniuksen ja Nygårdin välisen sovintosopimuksen ehtona olleet anteeksipyynnöt.

Asian ytimessä ovat vuosikymmenten varrella tehdyt julkaisupäätökset. Niistä, kuten kaikista toimituksellisista päätöksistä, vastaa aina viime kädessä silloinen lehden johto. On ollut mahdotonta selvittää, millaista pohdintaa johdossa on käyty. Dokumentaatiota ei ole, eivätkä vastuuhenkilöt ole olleet enää vuosikausiin töissä Ilta-Sanomissa ja yksi heistä on menehtynyt. Jälkikäteen Nygårdiin liittyviä linjauksia voi kuitenkin arvioida hyvin kriittisesti. On vaikea kuvitella, että vastaavanlaisiin ratkaisuihin päädyttäisiin nykyään. Ilta-Sanomien puolesta pahoittelen silloisia, kyseenalaisia journalistisia päätöksiä.

Nygård-raportoinnissa on selvä journalistisen itsetutkiskelun paikka. Vaikka journalismi on noista vuosituhannen vaihteen ajoista monin tavoin muuttunut, se ei tarkoita, etteikö meillä olisi edelleenkin parannettavaa. On tarpeen miettiä, mikä on nykyajan kritiikitöntä journalismia, ketkä ovat jalustalle nostettuja puujumalia tai aiheita, joiden kulissien taakse emme toimittajina ole riittävästi katsoneet.

Nygårdia vastaan nostettiin vuosi sitten ryhmäkanne lukuisista seksuaalirikoksista. Siviilikanteeseen on liittynyt mukaan jo ainakin 120 naista. Nygårdia vastaan on nostettu Yhdysvalloissa myös yhdeksän rikossyytettä mm. seksikaupasta. Nygård on kiistänyt kaikki syytteet. Hän on ollut vangittuna Kanadassa joulukuusta lähtien.

IS on seurannut tiiviisti Nygårdin syytteiden käsittelyä ja seuraa jatkossakin.