Naiset kirjoittivat kirjeitä rintamalle ennestään tuntemattomille sotilaille – sensuurin ohi pääsi tunnustuksia, joita perheille ei tohdittu paljastaa

Jatkosodan aikaisissa kirjeissään naiset paljastivat toivottomuutensa ja salaiset seikkailunsa.

”On kuin koko luontokin surisi tätä murheista aikaa”, nuori nainen kirjoitti itärintamalle joulukuussa 1942.

Jatkosodan aikana sanomalehdissä julkaistiin ohjeita siitä, kuinka rintamalle piti kirjoittaa. Sotilaita oli suotavaa ilahduttaa kirjeillä, mutta heidän mielialaansa ei saanut madaltaa huolilla ja murheilla.

Mutta juuri heille uskottiin monia sellaisia asioita, joilla läheisiä ei haluttu kuormittaa.

Moni kirjoitti ihmiselle, jota ei ollut koskaan tavannut, eikä välttämättä tapaisikaan. Kirjeenvaihtotovereita löydettiin lehti-ilmoituksista ja tuttavien kautta.

Valtion tiedotuslaitos valvoi kirjeenvaihtoa pistokokeilla, mutta ei sensuuri kaikkeen ennättänyt. Kirjeistä tarkastettiin vain pieni osa ja niitä myös kuljetettiin yhteisten tuttavien mukana ohi sensuurin.

Kirjeenvaihto tuntemattoman kanssa antoi arvokkaan mahdollisuuden purkaa mieltään.

– Tuntemattomille kerrottiin myös asioita, joita ei kerrottu perheelle, kertoo IS:n toimittaja Iida Hallikainen, joka tutki pro gradu -työssään jatkosodan aikaisia kirjeitä.

– Ajateltiin, että tuntematon ei huolestuisi samalla tavalla.

Samalla saatettiin pyytää, ettei kirjettä näytettäisi kenellekään. Tunnustus oli tarkoitettu vain yhdelle vastaanottajalle, ”sydämen uskotulle”.

Yksi näistä tuntemattomalle kirjoittaneista oli lahtelainen nainen, jota Hallikainen kutsuu Helenaksi. Pino Helenan lähettämiä kirjeitä löytyi 2000-luvun alkupuolella Miehikkälästä Hallikaisen isoäidin lapsuudenkodin ullakolta.

Naiset tallensivat kirjeisiin ohikiitäviä hetkiä, tähtien tuiketta ja käen kukuntaa.­

Huonokuntoinen talo aiottiin purkaa. Sitä tyhjennettäessä kirjeet heitettiin vanhojen sanomalehtien ja muiden papereiden mukana hankeen. Hallikaisen isoäiti pelasti ne, kuivatti uunin päällä ja pani talteen.

Kirjeet oli osoitettu Hallikaisen isoäidin nyt jo edesmenneelle sukulaiselle. Hallikainen kutsuu miestä Olaviksi. Se ei ole hänen oikea nimensä, mutta Hallikainen haluaa kunnioittaa kirjeenvaihtotovereiden yksityisyyttä.

Kirjeenvaihto alkoi, kun Helena kyseli Olavilta hevosensa voinnista. Eläin oli viety rintamalle.

– Helena kirjoitti tuntemattomalle, mutta he rakastuivat kirjeissä, Hallikainen kertoo.

”Jospa hyvinkin jo pian saapuu kevät ja tuo sen meille niin tärkeän hetken: ”Nähdä ensikerran, saada tuntea toistemme läsnäolo.” Kumpa se hetki toisi kyllin onnea ja ihanuutta, että palkitsisi odotuksemme vaivan, ja jättäisi edes kauniin muiston jos muuta ei. Sitä sitten hellien jäätäisi vaalimaan”, Helena kirjoitti Olaville tammikuussa 1942.

Rintamalle lähettämissään kirjeissä naiset pohtivat, miksi heidän rakkaidensa piti kuolla. Lottia lukuun ottamatta lähes kaikki kyseenalaistivat sodan oikeutuksen.

Naiset tunnustivat, etteivät kuolemat jaksaneet järkyttää heitä enää samoin kuin sodan alussa. Surua oli jo niin paljon.

Helena pelkäsi, että kaikki kadottavat itsensä sotaan eikä kukaan enää tunne itseään.

”Näyttää maailma niin syksyiselle ja synkälle. Kesä kaunein on siirtynyt muistojen joukkoon. Kaksi vuotta vain yhteen mittaan sotaa ja verta. Ja kuinka kauan vielä kestänee? Ei kukaan tiedä mitä varten taistelua on ja miksi taistellaan?” Helena kirjoitti kesäkuun lopulla 1943.

Olavi säilytti myös muita sodan aikana saamiaan kirjeitä. Lisäksi Hallikainen käytti lähdemateriaalina muutamia yksityiseen kokoelmaan kuuluvia ja Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston kirjeitä.

Iida Hallikainen kuvattuna Helsingin päärautatieasemalla. Sotavuosina Helsingissä käytiin asioilla, juhlimassa ja kirjeystäviä tapaamassa.­

Erässä arkiston kirjeessä nuori tamperelaisnainen tunnusti jopa aikoneensa viedä oman henkensä. Ystävätär oli ottanut pistoolin hänen kädestään.

Nainen kirjoitti tapahtuneesta nuorukaiselle, jota oli tapaillut jo ennen sotaa.

”Nyt tuntuu kaikki niin tyhjälle, niin kuolleelle – Tunnen itseni niin yksinäiseksi, niin vieraaksi täällä, missä ennen oli vain naurua ja iloa”, hän tunnusti.

Ei sellainen kuulu siihen tarinaan, jota kotirintamasta on tavattu kertoa.

Myöskään liiallista ilonpitoa ei sodan aikana katsottu hyvällä. Tanssiminenkin oli kielletty.

Hallikaisen tutkimissa kirjeissä lähes kaikki naiset kertoivat kuitenkin käyneensä salatansseissa.

”Tanssiminen on useamman mielestä julmaa tänä aikana, mutta silti joskus tulee tanssikin mieleen monta kertaa olen kaivannut sitä. Suljettuja tanssiaisia on joitain ollut en ole viitsinyt lähteä. Totuin tuon kintun takia hiljaa hipsimään. Yksiksein olen välistä tanssiksi pistänyt”, Helena kirjoitti marraskuussa 1942.

Myös irtosuhteet hyväksyttiin hiljaa varsin laajasti, Hallikainen uskoo.

Sota ruokki hetkessä elämisen henkeä.

– Moni teki asioita joita ei muuten olisi tehnyt. Saattoi vaikka hetken huumassa antautua tunteiden vietäväksi, Hallikainen sanoo.

”Ei ole enää pitkää aikaa Pikku-Jouluun. Tavallisesti jo vuosia olen sen juhlan pitänyt erikoisena. Välistä yksin, jos joku on tielleni sattunut kahden sitten. -- Elävästi muistan viime joulun. Oli ihana Jouluyö. Se ei enää saman kanssa voi toistua. Hän on kihloissa, mutta jäi kaunis muisto minulle”, Helena kertoi marraskuussa 1942.

Helenan ja Olavin kirjeenvaihto hiljeni syksyä 1943 kohden. Jo keväällä Helena kysyi Olavilta, välittikö mies hänestä enää.

”En edes nähnyt ole Sinua vain kirjemaailman puitteisiin on tuttavuutemme rakentunut. Iso nippu on säästössäni lähetyksiäsi. Kuvasi on kaikkein tärkein. Se on jo puolikulunut usein toistuvasta katsomisesta”, Helena kirjoitti vielä toukokuussa.

Kun sodan loppumisesta ei ollut tietoa, kirjeissä muisteltiin menneitä onnen hetkiä ja haaveiltiin paremmasta tulevaisuudesta.­

Ehkä kirjeitä on vain kadonnut, mutta Hallikainen epäilee ystävyyden hiipuneen. Helena ja Olavi eivät kai koskaan tavanneet.

Hallikainen kertoo kirjoittaneensa gradua koronaepidemian alkaessa ja pohtineensa, miksi hänen jo lapsesta asti tuntemansa kirjeet koskettivat silloin niin syvästi.

– Nytkin me joudumme olemaan eristyksissä muista ihmisistä. Kirjeistä näkee sen, kuinka tärkeää ajatustenvaihto ja yhteydenpito on, vaikka toinen olisi tuntematon. Olemme syvästi välittäviä olentoja, Hallikainen pohtii.

Hallikaisen tutkielma sai Suomen Sotahistoriallisen Seuran pro gradu -kilpailussa kolmannen palkinnon. Seuran mukaan työ tuo uutta tietoa sodan vaikutuksista kotirintaman ja erityisesti naisten elämään.