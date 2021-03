Liikkumisrajoituksille illalla peukku ylös tai alas – vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp kovan paikan edessä

Tänä iltana ryhmäkokousten jälkeen noin kello 21 selviää se, että lähteekö hallitus ajamaan liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Nyt on ratkaisun ilta, kolmas kerta toden sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus neuvotteli alkuviikosta kaksi iltaa tuloksetta Säätytalolla liikkumisrajoituksista.

Tänä iltana varmistuu vihdoin se, että lähteekö hallitus ajamaan lakiesitystä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sekä Turun liikkumisrajoituksista.

Liikkumisrajoitusten kohtalon ratkaisevat vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp.

Jos joku kolmesta puolueesta painaa peukalonsa alas, hallitus tuskin lähtee tuomaan lakiesitystään eduskuntaan.

Kaikilla kolmella puolueella on oma eduskuntaryhmänsä kokous kello 19. Tuloksia epäilevien hallituspuolueiden ryhmäkokouksista odotellaan Rkp:ltä kello 20, vasemmistoliitolta kello 21, vihreillä voi mennä perinteisesti pitempään.

Pääministeripuolue Sdp ja keskusta ovat näyttäneet vihreää valoa liikkumisrajoituksille, mutta yhteistä ymmärrystä liikkumisrajoituksista ei syntynyt, vaikka hallitus neuvotteli maanantaina Säätytalolla kahdeksan tuntia ja eilen puolilleöin.

Paineet vihreissä, vasemmistoliitossa ja Rkp:ssä ovat kovat, ja puolueet välttävät vahvojen kantojen ottamista ennen ryhmäkokouksia kello 19.

Jos jotain pitäisi ennakoida, vihreät a Rkp ovat ehkä valmiit taipumaan liikkumisrajoituksiin.

Ylivoimaisesti hankalin päätös on vasemmistoliitolla.

Ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki (vas) suostui kommentoimaan IS:lle vain illan aikataulusta.

– En kommentoi mitään muuta kuin sen, että meillä on illalla kokous ja me tiedotamme sen jälkeen. Aloitamme seitsemän jälkeen, ja kun on valmista, meiltä tulee tiedote. Takaraja tulee väkisin vastaan yhdeksän jälkeen, Arhinmäki sanoi.

Vasemmistoliitto on suhtautunut hallituspuolueista kaikkein kriittisimmin liikkumisrajoituksiin. Ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki arveli, että eduskuntaryhmä päättää kantansa iltayhdeksään mennessä.­

Rkp on pannut painoarvoa THL:n näkemyksille, THL pitää liikkumisrajoituksia välttämättöminä, ja suhtautuu hankkeeseen selkeästi myönteisemmin kuin alkuviikosta.

Vihreät ei myöskään lakiesitystä tyrmää, vaan haluaa muiden puolueiden tapaan selvyyden siitä, onko liikkumiseen, perusoikeuteen puuttuminen välttämätöntä.

– Näin raskaiden perusoikeuksien rajoitusten ei pidä olla läpihuutojuttu. Rajoitusten perustelut pitää olla vedenpitävät. Tästä välttämättömyyden näkökulmasta vihreät tulee tänään keskustelemaan. Kun tehdään näin järeitä rajoituksia, niitä ei tehdä ilman että välttämättömyys täyttyy, ryhmäjohtaja Emma Kari (vihr) totesi.

Onko liikkumisrajoitukset otettava välttämättä käyttöön koronapandemian hillitsemiseksi? Tätä pohtii myös vihreät ryhmäkokouksessaan Emma Karin johdolla tänä iltana.­

Kaikki puolueet haluavat rajoittaa sosiaalisia kontakteja, mutta epäilevät hallituspuolueet myös kyselevät, onnistuuko kontaktien rajoittaminen hallituksen lakipykälän teksteillä.

– Meidän eduskuntaryhmällä on ollut tähän esitykseen useita kysymyksiä. En lakiesityksen sisältöä voi tässä lähteä kommentoimaan. Nämä ovat keskusteluja, joita käymme eduskuntaryhmässä, Kari sanoi.

Hallitus poisti lakiluonnoksestaan jo kohdan, jonka mukaan liikkuminen olisi ollut sallittua vain kodin lähiympäristössä.

Hallituksen pöydällä olleessa lakiluonnoksessa on 11 poikkeusta, joissa määritellään, missä tapauksissa liikkumisrajoitusalueella saa liikkua.

Jos hallitus aikoo esittää liikkumisrajoituksia, lakiesitys menee perustuslakivaliokunnan syyniin.

Eduskunnan pitäisi myös järjestellä loma-aikansa uusiksi, koska eduskunnan kalenterissa ensi viikko on pääsiäislomaa, ja lakiesityksen läpikäynti kestää nopeimmillaan noin viikon.

Hallituksen kolmen viikon sulkutila päättyy tulevana sunnuntaina, ja hallitus kaavailee liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun, jotta pahimmilla tautialueilla koronatartuntojen määrä alkaisi selvästi taittua.

Lakipykälät mahdollisista liikkumisrajoituksista eivät ehdi valmiiksi ensi maanantaiksi.

Kolmen viikon sulkuun kuuluu ravintolasulku, ja hallitus päätti maanantaina pitää ravintolat kiinni lähes koko maassa myös seuraavat kolme viikkoa huhtikuun 18. päivään asti.

Kolmen viikon sulkutilassa olevissa maakunnissa myös yläkoulut ovat olleet etäopetuksessa. Koulujen etäopetuksesta päättävät kunnat tai aluehallintovirasto, ei hallitus.

Pääkaupunkiseudun koronaryhmä päätti tänään jatkaa sulkutilan etäopetusta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa viikolla, eli pääkaupunkiseudulla myös yläkoulut ovat etäopetuksessa ainakin vielä pääsiäisviikon.