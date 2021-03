Suomessa vallitsee voimakas ja leuto läntinen ilmavirtaus

Runsaanpuoleista pilvisyyttä liikkuu Suomen yli itään.

Keskiviikkona lounaistuuli on kohtalaista tai navakkaa. Rannikolla kasvaa sumupilvien mahdollisuus. Idässä pilvisyys lisääntyy illaksi. Pohjoisessa on illalla lännestä alkaen selkeämpää, mutta päivällä pilvisyys vaihtelee. Pohjois-Lapissa tulee vähäisiä ja itään liikkuvia lumi- ja vesisateita.

Lämpötilat ovat yöllä tavanomaista korkeammat, ja lumen sulaminen vauhdittuu. Idässä ja pohjoisessa ero tavanomaiseen on suurin. Yön mittaan pohjoisessa ja lännessä sää selkenee, tosin aivan pohjoisimmassa Lapissa lumikuurot ovat mahdollisia.

Torstain kuluessa sää muuttuu myös etelässä ja idässä aurinkoisemmaksi. Laajalti on poutaa, läntinen ilmavirtaus heikkenee vähän. Myös Utsjoelta lumikuurot siirtyvät itään.

Perjantaiyö on etelässä aiempia kylmempi. Pohjois-Lapissa pakkasta on kymmenisen astetta. Perjantaina päivällä on aurinkoista ja poutaa, lämpötilat ovat keväisiä. Etelässä ja lännessä pilvisyys voi vähän lisääntyä. Lounaistuuli voimistuu vähitellen.

Euroopassa lounainen ilmavirtaus kattaa Fennoskandian ohella Britteinsaaret, jonne leviää tuulen voimistuessa paikallisia sateita. Kreikassa tuulee ja tulee sadekuuroja, Turkissa sataa vuoristossa lunta, samoin Mustanmeren pohjoispuolella. Korkeapaineenalue ulottuu Espanjan tienoilta Puolan yli Moskovan tienoille.