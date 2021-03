THL: Pääsiäiseen mennessä joka viides aikuinen on saanut rokotteen

AstraZenecan kohtalo määrittää paljon kevään rokotusten etenemisen.

Pääsiäiseen mennessä noin miljoona henkeä on saanut ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen.­

Joka viides aikuinen on saanut pääsiäiseen mennessä koronarokotteen, arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

– Maaliskuun loppuun mennessä noin miljoona ihmistä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo.

Suomeen on saapumassa arvioiden mukaan tämän ja ensi viikon aikana kaikkiaan jopa 408 000 rokoteannosta. Suuri määrä ei kuitenkaan itsessään tarkoita sitä, että esimerkiksi muun aikuisväestön rokotukset alkaisivat suunniteltua aiemmin.

– On hyvä muistaa, että ensin rokotteen saavat yli 70-vuotiaat. Sen jälkeen tulevat riskiryhmät. Siihen ei tule muutoksia.

Kontio sanoo, että suuressa määrässä ei ole kyse mistään ”lisäannoksista”, vaan ne ovat osa rokotearviomäärää.

– Tuostakin määrästä yli 100 000 rokoteannosta on AstraZenecan rokotetta, jonka kanssa on ollut ennenkin toimitusvaikeuksia. Tuo määrä on siis heidän arvionsa usean viikon takaa.

Huomioitavaa on myös, voidaanko AstraZenecaa ylipäätään käyttää tulevina viikkoina.

THL ilmoitti viime perjantaina ottavansa AstraZenecan koronarokotteen viikoksi pois käytöstä. Syynä ”jäähylle” olivat lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean tietoon tulleet kaksi aivolaskimotukosta 4–10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio, uskallatko povata, että muun aikuisväestön rokotukset alkaisivat jo toukokuussa?

– En uskalla luvata mitään. Se riippuu monesta eri asiasta. Esimerkiksi siitä, jatkuvatko AstraZenecalla rokotukset. Ja jos jatkuvat, millä aikataululla.

AstraZenecan yllä on paljon epävarmuustekijöitä.­

– Se arvio pitää tällä hetkellä, että 70 vuotta täyttäneet olisi saatu rokotettua viikolla 15–16. Fakta on kuitenkin se, että tässä on AstraZenecan osalta hirveä haitari, koska ei tiedetä vielä, jatkuvatko sillä rokottamiset.

Kontio sanoo, että niin sanotun 1. riskiryhmään kuuluvien eli ihmisten, joilla on vakavalle taudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus, on määrä saada rokote huhtikuun loppuun mennessä.

Tämän jälkeen ovat vuorossa 2. riskiryhmään kuuluvat eli ihmiset, joilla on vakavalle taudille altistava sairaus. Heitä on Kontion mukaan noin 600 000.

– Kaiken kaikkiaan riskiryhmäläisiä on tällä hetkellä rokottamatta noin 700 000 ja sen lisäksi vielä noin 400 000 yli 70-vuotiasta, eli tässä on vielä noin 1,1 miljoonaa ihmistä rokottamatta ennen muuta aikuisväestöä.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo, että vielä on toista miljoonaa riskiryhmäläistä rokottamatta ennen kuin päästään muuhun aikuisväestöön.­

Jos AstraZenecan käyttö jatkuu, Kontion mukaan lääketieteelliset riskiryhmät saataisiin rokotettua toukokuun loppuun mennessä.

Muuttuvia tekijöitä on kuitenkin muitakin kuin vain AstraZenecan kohtalo.

– Paljon riippuu myös siitä, millä volyymillä Pfizer/BioNTechin rokotetta tulee toukokuussa, alkaako Modernaa tulla mahdollisesti enemmän ja koska Johnson & Johnsonia alkaa tulla, Kontio pyörittelee.

Hän kertoo, että suurin osa Suomeen tällä hetkellä tulevista rokotteista on Pfizeria.

– Tällä hetkellä maahan tulleista rokotteista 636 000 on Pfizeria, 77 000 Modernaa ja AstraZenecaa on sitten 242 000 rokoteannosta.