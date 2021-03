Koskelan surma: 16-vuotiaasta uhrista laskettiin yli sata vammaa – päätyykö oikeus keskiviikkona odotettuun ratkaisuun?

Syyttäjät ovat vaatineet rangaistusta murhasta. Jokaisen pojan puolustus kiistää, että poikien tarkoituksena olisi ollut tappaa uhri.

Helsingin käräjäoikeus antaa keskiviikkona iltapäivällä niin sanotussa Koskelan teinisurmassa joko lopullisen tuomion tai välituomion.

IS kertaa ennakkoon tapauksen keskeisimmät asiat.

1. Lapsuuskaverit ja uusi poika pahoinpitelivät

Kolme ikätoveria pahoinpiteli 16-vuotiaan pojan kuoliaaksi Helsingin Koskelassa perjantaina joulukuun 4. päivänä 2020. Uhri löydettiin vasta viikonlopun jälkeisenä maanantaina.

Pahoinpitelijöistä vanhin oli alkanut pyöriä samassa kaveriporukassa saman syksyn aikana. Kaksi nuorempaa poikaa oli tuntenut uhrin yli kymmenen vuotta, päiväkodista saakka.

Oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa uhrissa laskettiin olevan yli sata vammaa. Muun muassa iso osa kylkiluista oli murtunut. Rikostutkinnan perusteella vanhin poika teki uhrille eniten väkivaltaa.

Osattomia eivät olleet lapsuuskaveritkaan. He olivat panneet väkivallan kierteen alulle niin sanotulla rankaisuleikillä, sadistisella pelillä, jossa pahoinpideltiin mitättömien syiden varjolla.

2. Syyttäjät vaativat tuomiota murhasta

Kolmikkoa syytetään nuorina henkilöinä tehdystä murhasta. Syyttäjien mukaan kaikki kolme suunnittelivat jo etukäteen tekevänsä 16-vuotiaalle uhrille väkivaltaa.

Syyttäjät pitävät tekoa erityisen raakana, julmana ja kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Väkivalta oli pitkäkestoista ja siinä käytettiin useita tekovälineitä. Pahoinpitelyä jatkettiin vielä sittenkin, kun uhri oli tiedoton ja täysin puolustuskyvytön.

Väkivallan jälkeen pojat poistuivat paikalta ja jättivät uhrinsa makaamaan tiedottomana kylmään ilmanalaan. Heidän on täytynyt ymmärtää, että uhrin kuolema olisi heidän tekojensa todennäköinen seuraus.

Poikia syytetään myös murhaa edeltäneistä väkivallanteoista, sillä uhria oli pahoinpidelty aiempinakin perjantai-iltoina. Uhri oli myös ryöstetty elokuussa 2020. Tämän osalta uhrin lapsuuskavereita syytetään yllytyksestä ryöstöön ja vanhinta poikaa ryöstöstä.

Syyttäjät vaativat rangaistukseksi vanhimmalle pojalle 12 vuoden vankeutta. Uhrin lapsuuskavereille vaaditaan noin 9,5 vuoden ja 11 vuoden vankeutta.

Syytetyt voisi tuomita enintään 15 vuoden vankeuteen. Koska pojat olivat tekoaikaan 16-vuotiaita, heitä ei voi tuomita murhasta elinkautiseen. Rangaitusasteikko on heidän kohdallaan 2–12 vuotta. Tämän voi kuitenkin ylittää kolmella vuodella, jos kyse on useampia rikoksia käsittävästä yhteisrangaistuksesta.

Käytännössä kukaan ei kuitenkaan nuorena ja ensikertalaisena istuisi täyttä tuomiota vankilassa, vaan jos esimerkiksi tuomio olisi 12 vuotta murhasta, siitä istuttaisiin kolmannes eli neljä vuotta.

3. Vanhemmat menettivät ainoan poikansa

Uhrin vanhemmat vaativat syytetyille vähintään 12 vuoden vankeusrangaistusta. Omaisten asianajajana Janne Nuutisen mukaan pojat tekivät rikoksen yksissä tuumin, eikä kukaan heistä ole toista vähemmän vastuullisessa asemassa.

Kynttilät syttyivät Koskelan uhrin muistolle ympäri Suomea 5.3.2021. Helsingissä kynttilät paloivat Eduskuntatalon portailla.­

Nuutisen mukaan asiassa on kyse ennen kaikkea vastuunottamisesta ja oikeuden saamisesta. Omaiset joutuvat elämään sen tosiasian kanssa, että heidän ainoa poikansa on kuollut. Kummankin vanhemman elämä on suistunut raiteiltaan.

– Ei ole olemassa mitään lieventäviä seikkoja. Toiminta on ollut suunnitelmallista, siinä on hyväksikäytetty uhrin hyväntahtoisuutta, haluttomuutta ja kyvyttömyyttä puolustautua. -- Kyse on ollut totaalisesta inhimillisyyden puutteesta, uhrin omaisten vaatimuksessa sanotaan.

4. Puolustus: Kyse ei ollut murhasta

Jokainen pojista kiistää murhan. Vanhin poika ja toinen lapsuuskavereista myöntävät teon törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän kuolemantuottamuksena. He pitävät oikeudenmukaisena rangaistuksena neljän vuoden vankeutta.

– Sellaista väkivaltaa, jollaiseksi se illan mittaan kasvoi, ei kukaan vastaajista ollut visioinut etukäteen, sanoi vanhimman pojan puolustus.

Toinen uhrin lapsuuskavereista myöntää teon ainoastaan pahoinpitelynä, sillä oman kertomansa mukaan hän löi uhria tämän kuoliniltana ainoastaan kahdesti. Hän pitää sopivana rangaistuksena alle kahden vuoden ehdollista vankeutta.

– Hän on vilpittömästi oman elämänkokemuksen ja tietämyksen valossa uskonut, ettei uhri voisi kuolla tapahtuneen väkivallan seurauksena, perusteltiin pojan puolustuksen ennakkovastauksessa.

5. Määrätäänkö pojat mielentilatutkimukseen?

Syyttäjä on pyytänyt poikien määräämistä mielentilatutkimukseen, eikä kukaan puolustuksesta ole vastustanut tätä. Päätös tutkimuksen tekemisestä on käräjäoikeudella.

Näin ollen Helsingin käräjäoikeus antaa keskiviikkona joko lopullisen tuomion tai välituomion, jossa kerrotaan päätöksestä lähettää syytetyt mielentilatutkimukseen.

Ottaen huomioon rikosnimikkeen vakavuus, mielentilatutkimukseen määräämistä voi pitää todennäköisenä.

Mielentilatutkimukseen määrääminen tarkoittaisi sitä, että lopullinen tuomio asiasta annettaisiin mahdollisesti vasta kuukausien päästä.

Koronavirusepidemia on ruuhkauttanut mielentilatutkimuksia, mutta tavallisesti alaikäiset eivät joudu jonottamaan tutkimukseen pääsyä yhtä kauan kuin aikuiset. Alaikäisten mielentilatutkimukset tehdään sairaaloissa Kuopiossa ja Tampereella.

6. Poliisi selvittää koulun ja lastensuojelun roolia

Helsingin poliisi selvittää myös lastensuojelun ja koulun toimintaa asiassa, sillä uhrille oli tehty väkivaltaa jo aiemmin ja häntä oli kiusattu pitkään.

Tammikuun 2021 lopussa alkanut esiselvittely on toistaiseksi kesken eikä päätöstä rikostutkinnan aloittamisesta ole tehty.

Uhri oli henkirikoksen aikaan lastensuojelun asiakas ja sijoitettuna lastenkotiyksikköön. Murhasta syytetyistä pojista kukaan ei ollut lastensuojelun asiakas.