Tapio Sadeojan kolumni: Suomen ”sulku” jäi torsoksi – edessä voi olla pitkä kevät

Tarpeeksi kipeitä päätöksiä ei uskallettu kolme viikkoa sitten tehdä, niin nyt asiaa paikataan. Kierre voi jatkua viikosta toiseen, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Maanantai oli dramaattinen päivä Euroopassa: ensin Britannian pääministeri Boris Johnson varoitti, että koronaviruksen kolmas aalto uhkaa vyöryä Euroopasta Britannian rannoille. Samalla Britannia jatkoi matkustuskieltoaan kesäkuun loppuun ja kiristi rajavalvontaansa. Maasta pois yrittäviä uhkaa 5 000 punnan sakko.

Saman päivän iltana liittokansleri Angela Merkel julisti viruksen brittimuunnoksen tehneen käytännössä tyhjiksi kaikki tähänastiset pandemian torjuntatoimet. Saksa laajensi ulkonaliikkumiskiellon koskemaan 40:ää miljoonaa ihmistä.

Draamaa oli Suomessakin, kun hallitus väänsi kättä, mutta tulosta ei tahtonut syntyä. Hallituspuolueet olivat erimielisiä, asiantuntijat olivat erimielisiä. Viruksen torjunta tuntui hukkuvan politikoinnin pyörteisiin.

Suomi on kulkenut koko pandemian ajan Eurooppaa muutaman viikon jäljessä, mutta nyt olemme brittimuunnoksen kolmannen aallon kourissa niin kuin muukin Eurooppa. Brittimuunnoksen vyöry oli tiedossa, mutta ennakoiviin toimiin viruksen tukahduttamiseksi ei haluttu lähteä, ja rajojen terveysturvallisuutta ei saatu ajoissa kuntoon, joten tämä on tulos.

Yksi merkittävä ero Suomen ja muun Euroopan välillä on: Suomessa on päästy huomattavasti vähemmillä rajoituksilla kuin useimmissa Euroopan maissa. Onko se hyvä asia, siitä voidaan olla monta mieltä.

Se on tietysti hyvä asia, jos rajoitukset ovat oikein mitoitettuja, mutta jos ne ovat alimitoitettuja, se voi olla jopa kohtalokasta. Edessä on vähintäänkin pitkä löysässä hirressä roikkuminen. Rajoituksia vuoroin kiristetään ja löysätään ja kiristetään taas uudestaan. Kierre jatkuu viikosta ja kuukaudesta toiseen.

” Tarpeeksi kipeitä päätöksiä ei uskallettu kolme viikkoa sitten tehdä.

Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva ”sulku” ei tunnetusti ole oikeasti sulku. Yhteiskunta on suurelta osin auki. Vaikka hallitus kolme viikkoa sitten puhui loppusuorasta, tiedossa oli jo silloin, että epidemian torjuntatoimia joudutaan lisäämään ja pidentämään. Tarpeeksi kipeitä päätöksiä ei uskallettu kolme viikkoa sitten tehdä, joten ”sulku” jäi torsoksi. Ja nyt sitä paikkaillaan. Edessä voi olla pitkä kevät.

Koko Euroopan yhteisenä suurena huolenaiheena ovat uudet muuntovirukset, jotka saattavat kyetä kiertämään sairauden aiheuttaman immuniteetin ja rokotteen antaman suojan. Pelätyin tämänhetkisistä muunnoksista on Etelä-Afrikan variantti, johon AstraZenecan rokote heikosti tehoaa ja jota mm. Britanniassa on yritetty vimmatusti tukahduttaa.

Etelä-Afrikan variantti livahti rajojen yli Suomeen talvella, ja sen esiintyvyys on vielä vähäistä, mutta lisääntyy koko ajan. Selvää on, että muunnoksen leviäminen Suomessa on pysäytettävä. Se voi vaatia rajoituksia, se voi vaatia tukahduttamista, mutta ihan varmasti se vaatii, että rajat saadaan vihdoin tukkoon.

Hallituksen päätöksenteko- ja viranomaisten toimeenpanokyky ovat koetuksella vielä monta kertaa.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.