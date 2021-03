Kommentti: Supon varoitukset on syytä ottaa vakavasti – ”väestönvaihtoteoria” on vaarallista huuhaata

Vastuuton kielenkäyttö politiikassa voi lietsoa väkivaltaan ja terrorismiin, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suojelupoliisin viestintä on melkoista tasapainoilua. Mitä kerrotaan julkisuuteen? Supo ei voi paljastaa sitä, mitä se tosiasiassa tietää, keitä se seuraa ja miten se hankkii tietojaan.

Vuosikirja 2020:n julkistamistilaisuus tiistaina oli malliesimerkki tasapainoilusta. Kivikovat ammattilaiset Antti Pelttari ja Pekka Hiltunen eivät horjuneet hetkeäkään. Kaksikon esitykset ja vastaukset median kysymyksiin olivat napakoita ja nopeita, mutta silti tarkasti harkittuja ja jäsenneltyjä.

Supo on jo pitkään varoittanut suomalaisia äärioikeistolaisen terrorismin uhasta. Tämä uhkakuva konkretisoitui hieman tiistain mediatilaisuudessa: Suomessa on henkilöitä ja pieniä ryhmiä, joilla on kykyä ja motivaatiota terroristiseen toimintaan. Äärioikeistolaisten toimijoiden lukumäärää 390 kohdehenkilön joukossa supo ei paljasta – valtaenemmistö seurannassa olevista henkilöistä edustaa radikaalia islamismia.

Erittäin kiinnostava sen sijaan on supon vuosikatsauksen analyysi äärioikeistolaisen terrorismin aatteellisesta taustasta Euroopassa:

”Aatteellisesti äärioikeistolaiset iskut perustuvat esimerkiksi islaminvastaisuuteen, antisemitismiin tai yleiseen maahanmuuttovastaisuuteen. Yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista on niin sanottu väestönvaihtoteoria. Tämä salaliittoteoreettinen viitekehys nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuisesta uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle. Väestönvaihtoteoriaan nojautuvat näkemykset ovat korostuneet useassa äärioikeistolaisessa terrori-iskussa”, kirjoittaa supo.

Suojelupoliisi ei kerro, kuinka monta äärioikeistolaista on sen kohdehenkilöiden joukossa. Kuvassa uusnatsit marssivat Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2019.­

Väestönvaihtoteoria tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että maahanmuuttajat tulevat ja valtaavat maan kantaväestöltä. Se on fiini nimitys paljaalle rasismille.

Useat perussuomalaiset poliitikot ovat ilmaisseet avoimesti tukeaan väestönvaihtoteorialle. Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuodelta 2019 varoittaa Ruotsin ”suoranaisesta väestönvaihdoksesta” muun muassa näin: ”Ruotsalaisille vanhemmille syntyneitä ruotsalaisia on enää 68,5 prosenttia väestöstä”.

Mitä ruotsalaisia tässä tarkoitetaan? Valkoihoisia?

Supon varoitukset äärioikeiston uhkasta on syytä ottaa vakavasti. ”Väestönvaihdoksesta”, ”mamukiimasta” ja muusta sellaisesta puhuminen ei ole mitä tahansa poliittista keskustelua. Tämän tyyppinen retoriikka voi johtaa väkivaltaan.

Supo on jo havainnut konkreettisia viitteitä terrorististen iskujen valmistelusta äärioikeiston piirissä. Analyysipäällikkö Hiltunen käytti hyvin korrektia virkakieltä puhuessaan tästä.

– Konkreettisten tekojen valmistelulla tarkoitetaan esimerkiksi väkivaltaan tai väkivaltaiseen toimintaan soveltuvan välineistön hankkimispyrkimyksiä, Hiltunen sanoi.

Ei tarvita kovin vilkasta mielikuvitusta pohdittaessa sitä, mitä tämä välineistö voisi olla. Aseet, ampumatarvikkeet ja räjähteet tulevat ensimmäiseksi mieleen.

” Merkittävä enemmistö supon 390 kohdehenkilön listan nimistä on radikaali-islamisteja. Moni heistä on saanut asekoulutusta ja osallistunut aseelliseen toimintaan, tai ilmaissut halua siihen.

Samaan aikaan supo ei suinkaan vähättele radikaali-islamistisen terrorismin uhkaa. Se on edelleen olemassa, Pelttari ja Hiltunen kertovat.

Konfliktialueilta palaajat, lähinnä Isis-järjestön entisestä ”kalifaatista” Suomeen tulleet, muodostavat pitkän aikavälin uhkan. Merkittävä enemmistö supon 390 kohdehenkilön listan nimistä on radikaali-islamisteja. Moni heistä on saanut asekoulutusta ja osallistunut aseelliseen toimintaan, tai ilmaissut halua siihen.

Tiistain esityksestä kävi ilmi, ettei lista ei ole staattinen. Siltä poistetaan ja sinne lisätään henkilöitä.

Suomen säilyminen vapaana, avoimena, moniarvoisena ja demokraattisena yhteiskuntana ei ole itsestään selvää. Sen eteen pitää tehdä jatkuvasti työtä.

Isänmaallisuutta ei ole se, että hyväksyy väkivaltaiset keinot ja terrorismin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös väkivallan lietsominen puhein ja kirjoituksin on yksiselitteisesti tuomittavaa, riippumatta aatteellisesta taustasta, tulipa motivaatio sitten äärioikeistolaisuudesta, äärivasemmistolaisuudesta tai radikaalista islamismista.

Tuodessaan esille näitä uhkia supo on isänmaan asialla.