UKK-puiston ampumisesta syytteessä oleva metsästäjä väittää, että hänen aseensa laukesi vahingossa sen jälkeen kun hän oli jo päättänyt olla ampumatta metsoksi luulemaansa kohdetta.

Maastopyöräilijä pysähtyi Kemihaaran erämaassa odottamaan pyöräilykavereitaan lokakuussa 2020. Hän oli pukeutunut mustiin vaatteisiin, joissa oli ripaus vihreää.

Keskelle metsää pysähtyminen ja metson väritystä muistuttava vaatetus saattavat olla syitä, jotka johtivat harvinaiseen ampumistapaukseen kansallispuistossa. Pyöräilijä kuoli metsästäjän laukaukseen paikan päällä.

Metsästäjää syytetään Lapin käräjäoikeudessa metsästysrikoksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Aluesyyttäjä Maija Aarto vaatii miehelle teoista ehdotonta, yli kahden vuoden pituista vankeusrangaistusta.

– Hän on törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut uhrin kuoleman ampuessaan tätä lintukiväärillä ylävartaloon UKK-puiston erämaa-alueella. Hän on ollut metsästämässä metsoa, eikä hän ole varmistunut ammuttavasta kohteesta, kun hän on ampunut pyöräilijää kuolettavasti ylävartaloon, syyttäjä toteaa.

Viiden hengen maastopyöräilyseurue oli liikkeellä Savukoskella syksyisessä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Tarkoituksena oli pyöräillä Korvatunturille. Maastossa oli muutama sentti lunta.

Pyöräilijät olivat lähteneet liikkeelle edellisenä päivänä. He yöpyivät Vieriharjun autiotuvassa ja jatkoivat matkaansa seuraavana aamupäivänä. Parin kilometrin pyöräilyn jälkeen 30-vuotias mies pysähtyi odottamaan muita.

Yhtäkkiä erämaassa kuului laukauksen ääni. Maastopyöräilijä lyyhistyi paikoilleen.

Perässä tulleiden pyöräilijöiden saapuessa paikalle, mies makasi maassa. Ystävät aloittivat elvytyksen heti. Kukaan ei tiennyt mitä oli tapahtunut. Hieman heidän jälkeensä paikalle tuli metsästäjä, jolloin kaikille selvisi, että uhri oli saanut osuman. Paikalle tullut kolmas maastopyöräilijä soitti hätäpuhelun.

Ensiapua annettiin ensin hätäkeskuksen ohjaamana ja sen jälkeen ensihoitolääkärin ohjeistuksessa. Ensiapua oli jatkettu siihen saakka, kunnes lupa elvytyksen lopettamiseen oli annettu.

Metsästäjä ja maastopyöräilijät jäivät odottamaan viranomaisten paikalle saapumista tapahtumapaikan viereen sytytetyn nuotion äärelle.

Samaan aikaan pyöräilijöiden kanssa erämaassa liikkui 66-vuotias, kokenut metsästäjä. Hirviä ja metsäkanalintuja noin 50 vuoden ajan metsästänyt mies oli metsästänyt ja yöpynyt pari päivää kansallispuistossa.

Mies oli havainnut oikeudelle toimittamansa kirjallisen vastauksen mukaan metson lentävän lähistöllä ja hän lähti tarkistamaan tilannetta. Metson kaulassa on vihreää väriä ja mies näki paljain silmin jotakin vihreää puiden lomassa. Hän ei tunnistanut kohdetta metsoksi, mutta otti kuitenkin aseen selästään.

Mies katsoi kohdetta aseen kiikarilla ja poisti samalla varmistimen. Hän kyykistyi ja pani samalla varmistimen takaisin päälle. Metsästäjä päätteli, että jos kohde on metso, sitä pitää ampua seisaaltaan. Hän nousi ylös, poisti varmistimen ja sai lintukiväärin herkistimen päälle.

Mies huomasi kohteessa jotain, joka ei sopinut metson liikkeisiin ja päätti olla ampumatta. Hän yritti laittaa varmistimen takaisin päälle.

– Tässä tilanteessa ase vahingossa laukesi, toteaa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta syytettynä oleva mies käräjäoikeudelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa.

Hän kiistää syyllistyneensä törkeään kuolemantuottamukseen, mutta myöntää syyllistyneensä kuolemantuottamukseen. Mies myöntää toimineensa tilanteessa huolimattomasti, mutta kiistää menetelleensä törkeän huolimattomasti tai tahallisesti. Hän myöntää syyllistyneensä metsästysrikokseen, koska hänen menettelystään on aiheutunut vaaraa.

Lapin käräjäoikeus antaa tuomionsa jutusta 12. huhtikuuta.