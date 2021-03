Korona-aika vaikutti huolestuttavalla tavalla viime vuonna Suomeen kohdistuneiden kyberhyökkäysten kasvuun.

Viime vuonna Suomeen kohdistunut kybervakoilu oli erityisen aktiivista ja taustalla olivat erityisesti autoritääriset, eli niin sanotut epädemokraattiset valtiot, Suojelupoliisi kertoi tänään vuoden 2020 vuosikirjan julkistustilaisuudessa.

– Erityisesti nopea siirtyminen etätöihin loi Suomessakin ikkunan, jolloin riski tietojen menettämiselle oli varsin suuri. Kybervakoilu aktivoitui hieman myöhemmässä vaiheessa, jolloin nämä toimijat eivät täysin kyenneet hyödyntämään tätä aikaikkunaa, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo.

Korona-aika on siis osittain lisännyt kybervakoiluyrityksiä, kun verkossa on ollut saatavilla aiempaa enemmän tietoa.

Supo ei kommentoinut tarkemmin yksittäisiä kybervakoiluoperaatioita, eikä nimennyt valtioita.

Julkisuudessa on puhuttanut eduskuntaan viime vuoden joulukuussa kohdistunut kybervakoiluoperaatio, jossa yritettiin tunkeutua eduskunnan tietojärjestelmiin. Kyseessä on Supon tietojen mukaan niin kutsuttu APT31-operaatio. Supo tai keskusrikospoliisi eivät ole ottaneet kantaa iskun alkuperään.

Lue lisää APT31-operaatiosta: Supo tunnisti eduskunnan kyberiskun tekijän – epäiltynä Kiina

APT31 viittaa valtiolliseen toimijaan ja julkisuudessa sen on uskottu tulleen Kiinasta, vaikka esimerkiksi KRP on kommentoinut IS:lle, että tällä hetkellä esitutkinnassa ei ole näyttöä siitä, että toimija voitaisiin yhdistää valtioon.

Tämän päiväisen tilaisuuden perusteella kyseessä ei kuitenkaan ole vain yksittäinen valtiotasolta tullut kybervakoiluyritys. ”Autoritääristen valtioiden tasolta” viime vuonna tulleita kybervakoiluyrityksiä mainittiin useampia.

Mitä nämä autoritääriset valtiot sitten ovat?

Supo ei nimennyt valtioita.

Jos kuitenkin katsotaan the Economist Intelligence Unitin kokoamaa vuoden 2020 Democracy Index -tilastoa, autoritäärisiksi valtioksi luokiteltiin viime vuonna yli 50 valtiota, muun muassa Pohjois-Korea, Saudi-Arabia, Iran, Kiina, Irak, Venäjä ja Arabiemiraatit.

Listan valtioissa demokratian katsotaan toteutuneen kaikista maailman valtioista huonoiten.

Voisi siis kuvitella, että Supo viitannee ainakin joihinkin tämän listan valtioista.

Myös terrorismin uhka on Suomessa edelleen kohonneella tasolla, eli tasolla kaksi. Esiin nostetaan äärioikeistolainen terrorismi, jonka uhka on voimistunut.

Suojelupoliisi on tunnistanut erityisesti äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen. Suomesta löydettiin viime vuonna myös ”konkreettista tekojen suunnittelua”.

Supo ei halunnut paljastaa, ketkä tai mitkä tahot suunniteltujen tekojen kohteena olivat.

Pekka Hiltusen mukaan ääri-islamistisen terrorismin tilannekuva on edelleen huolestuttava, mutta uhan minimoimiseksi pyritään tekemään kaikki mahdollinen hyvässä yhteistyössä.­

Radikaali-islamistisen terrorismin uhka on puolestaan säilynyt aiemmalla tasollaan.

Terroristijärjestö ”Islamilainen valtio” eli Isil kykenee Supon mukaan edelleen inspiroimaan kannattajiaan, ja se pyrkii toteuttamaan iskuja myös Euroopassa.

– Se, mihin suuntaan uhka tulee kehittymään, on monen tekijän summa. Näkisin, että järjestöillä, kuten Isilillä voi olla voimakas kehys ja inspiraatiovaikutus. Lyhyellä aikavälillä keskeisintä on, miten Suomessa vaikuttavat verkostot ja yksittäiset toimijat kehittyvät. Miten heidän toimintakykynsä, motivaationsa ja muu toimintansa kehittyy ja mihin suuntaan se lähtee, Suojelupoliisin analyysipäällikkö Pekka Hiltunen kertoo.

– Tämä on yksi niistä asioista, joihin pyrimme vaikuttamaan päivittäin laajassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Näkisin, että tilannekuva on edelleen huolestuttava, mutta uhan minimoimiseksi pyritään tekemään kaikki mahdollinen hyvässä yhteistyössä, Hiltunen jatkaa.

Syyrian konfliktialueelta palasi Suomeen vuonna 2020 useita henkilöitä. Suurin osa konfliktialueelta palaavista todennäköisesti jatkaa toimintaansa radikaali-islamistisissa verkostoissa, esimerkiksi rekrytoimalla ja levittämällä ääri-ideologiaa.

Miten Suomen uhka-arviot suhteutuvat muihin Pohjoismaihin?

– Suomessa on ikävä kyllä nähty varsinkin vierastaistelijavuosien huippuaikoina varsin nopeaa kehitystä, joka on ehkä aiheuttanut sen, että olemme ottaneet kiinni jossain määrin sellaisia maita, joissa terrorismin tilanne on ollut jo heikompi aiemmin, Suojelupoliisin analyysipäällikkö Hiltunen vastaa.

Teknologia tarjoaa ääri-islamististen terroristien värväämiseen laajoja mahdollisuuksia, Pekka Hiltunen sanoo.­

Entä miten ja missä ääri-islamistiset ryhmät värväävät joukkoonsa uusia henkilöitä?

– Vastaus on ikävä kyllä kohtuullisen monimutkainen. Se johtuu siitä, että näiden järjestöjen piirissä toimivat henkilöt usein vaikuttavat internetissä tai verkkomaailmassa laajemmin ja oman kiinnostuksensa mukaisesti, Hiltunen sanoo.

– He saattavat etsiytyä hyvin erilaisiin keskusteluryhmiin. Välillä puhutaan salatuista viestisovelluksista, erilaisista keskustelupalstoista ja se, miten kukin siellä toimii, riippuu sen henkilön teknologisesta osaamisesta ja kiinnostuksen piiristä. Koska yksi värväyksen keskeisiä piirteitä on se, että pyritään menemään sellaiselle alustalle, jossa sitä keskustelua saataisiin aikaiseksi. Teknologia tarjoaa tähän ikävä kyllä varsin laajoja mahdollisuuksia.