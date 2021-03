THL: Suomessa on todettu 640 uutta koronatartuntaa – näillä paikkakunnilla virus jyllää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt tiedot koronatartuntatilanteesta Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on todettu 640 uutta koronatartuntaa. Maanantaina uusia tartuntoja raportoitiin 430, sunnuntaina 520 ja lauantaina 856.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 136 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana todettu Suomessa nyt 72 713.

Ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa on viimeisten kahden viikon aikana todettu lähes 345 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi suurin luku on Varsinais-Suomen 259. Pienin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla (14,2). Koko maan ilmaantuvuusluku on nyt 171,8.

Paikkakuntakohtaisesti eniten uusia tartuntoja on todettu seuraavasti: