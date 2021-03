Suojelupoliisi on tunnistanut äärioikeistotoimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskuun

Terrorismin uhka Suomessa on edelleen kohonneella tasolla, kertoo Suojelupoliisi.

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut Suomessa. Suojelupoliisi on tunnistanut äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen. Myös viitteitä konkreettisesta valmistelusta on tullut ilmi.

Lisää aiheesta hetken kuluttua.