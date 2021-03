Tänään jopa +10!

Lämmmin ja kuiva föhn-tuuli nostaa päivälämpötilat tänään plussalle koko maassa.

Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta kunhan aamun pilvet ovat väistyneet itään, tiistaipäivä on koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Aurinko paistaa paikoin ohuen pilviharson läpi.

Lämpötilat pääsevät nousemaan selvästi korkeammiksi kuin viime aikoina. Maan länsiosassa päivälämpötila on 6 – 10 astetta, idässä 2 – 6 astetta ja pohjoisessa 2 – 8 astetta.

Lapset ja aikuiset nauttivat keväisestä säästä Merisatamassa Helsingissä sunnuntaina.­

Yöllä sää jatkuu melko selkeänä, vaikka ohutta pilviharsoa esiintyy edelleen. Yölämpötila on Etelä-Lappiin asti 0 – 2 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 1 – 5 astetta.

Keskiviikkona Föhn-tuulen tuoma lämpö jatkuu, vaikka huippulämpötilat eivät nouse yhtä korkeiksi kuin tiistaina. Aurinkoinen ja pilvinen sää vaihtelevat päivän mittaan koko maassa. Sää on poutainen. Länsilounainen tuuli on edelleen puuskaista. Päivälämpötila on koko maassa 3 – 7 astetta.