Nyt alkaa tulla rokotteita – yksi kuva kertoo, kuinka räjähdysmäisesti tilanne voi muuttua ensi viikolla

THL:n arvion mukaan Suomeen tulisi ensi viikolla mahdollisesti jopa 283 000 rokoteannosta.

Suomeen odotetaan lähiviikkoina aiempaa suurempia määriä koronarokotteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti maanantaina sivuilleen arviota tulevista rokoteannoksista. Arvion mukaan Suomeen saapuu tällä viikolla 125 000 rokoteannosta.

Ensi viikon arvioluku on yli tuplasti suurempi, sillä Suomeen arvioidaan tulevan tuolloin 283 000 rokoteannosta. Viikolla 14 Suomeen tulee arvion mukaan 181 000 annosta koronarokotetta.

Tämän ja seuraavien kahden viikon aikana Suomeen tulisi mahdollisesti siis yhteensä 589 000 rokoteannosta. Tähän mennessä Suomeen on saapunut joulukuun lopusta alkaen kaikkiaan 955 000 annosta koronarokotteita.

THL:n koronarokotusten kentän tuesta vastaavan johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan tätä viikkoa koskeva arvio 125 000:n saapuvan rokotteen annosmäärästä on hyvin varma.

Ensi viikon rokoteannosten määrässä sen sijaan on epävarmuustekijöitä. Kontion mukaan ensi viikon iso annosluku johtuu siitä, että Pfizer-Biontechin rokotteen ohella Suomeen saapuu tuolloin mahdollisesti suuri määrä AstraZenecan rokotetta.

– Ensi viikko, jossa on 283 000 rokoteannosta, on vielä erittäin epävarma. Ensi viikolla on aika paljon AstraZenecan rokotetta, eivätkä he ole vielä varmistaneet meille lähetyksiä. He vahvistavat määrät vasta viime hetkellä, ja AstraZenecan rokotteiden määrissä on aiemmin tapahtunut nopeasti muutoksia.

Kontio sanoo, että ensi viikon rokotteiden määrä voi siis jäädä hyvinkin paljon arvioitua pienemmäksi.

– 283 000 on aika optimistinen arvio, mutta se voi olla satatuhatta vähemmänkin. Viikko 14 taas ei tuosta luvusta (181 000) hirveästi muutu.

Kaikilla kolmella tulevalla viikolla valtaosa saapuvista rokotteista on Pfizerin rokotetta.

– Ja he ovat kyllä toimittaneet rokotteita erittäin luotettavasti.

Tähän mennessä Suomeen tulleet viikoittaiset rokoteannosmäärät ovat olleet tulevien kahden viikon arvioituja määriä pienempiä.

– Parhaimmillaan meille on tullut viikoilla 8 ja 9 noin 120 000 annosta, ja viikolla 10 tuli 165 000 annosta. Mutta 165 000 annosta johtui siitä, että Pfizer toimitti tuolloin kerralla kahden viikon rokotteet.

Kontio iloitsee siitä, että Suomeen on tulossa aiempaa suurempia satseja koronarokotetta.

– Nyt kun etenkin Biontech-Pfizerin rokoteannosten määrät nousevat viikoittain, niin saamme yli 70-vuotiaat rokotettua ja suojattua ainakin yhdellä annoksella huhtikuun puoleen väliin mennessä. Se on erittäin merkittävä asia.

Kontio kertoo Pfizerin ilmoittaneen alustavasti, että Suomeen tulisi noin 150 000–160 000 annosta viikossa huhtikuun lopun viikoille. Tämän lisäksi tulossa olisi muiden rokotevalmistajien rokotteita, joiden määrät ovat auki.

– Vielä ei tiedetä, että kuinka paljon AstraZenecalta ja Modernalta tulisi myöhemmin huhtikuussa rokotteita. Mutta arvioimme, että huhtikuussa viikoilla 15–17 kaikilta kolmelta rokotevalmistajalta yhteensä tulisi vähintään noin 200 000 annosta viikossa. Tämä on erittäin alustava ja varovainen arvio.

THL on arvioinut, että Suomeen tulee 1,3–1,4 miljoonaa rokoteannosta maaliskuun loppuun mennessä, ja kesäkuun loppuun mennessä Suomeen olisi tullut yhteensä 5–7 miljoonaa rokoteannosta.