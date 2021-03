Yksi kuva kertoo olennaisen sään rajusta muutoksesta Suomen päällä

Kevään lähestyminen pääsee tällä viikolla hyvään vauhtiin. Viikon lämpimin päivä on tiistai ja lämpöaalto osuu Turkuun, Poriin ja varsinkin Huittisiin.

Lämpö vyöryy Suomen ylle. Kevään tulo näkyy myös Ilmatieteen laitoksen sääkartoilta. Kevät pääsee tällä viikolla hyvään vauhtiin.

Ilmatieteen laitos julkaisi Twitterissä maanantaina kuvan, josta näkee, kuinka selvästi ilma lämpenee koko Suomessa.

– Kevät lähestyy ja ennusteen mukaan lämpimin päivä tällä viikolla on tiistai, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo.

Tiistaina on Suomessa lännestä alkaen luvassa selkenevää ja lämpenevää. Varsinkin Lounais-Suomessa on lämmintä. Lämpimintä on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

– Tiistaina Tampereella lämpötila on ennusteen mukaan iltapäivällä +9. Porissa ja Turussa +10 asteen raja voi mennä rikki. Samoihin lukuihin ylletään myös Loimaalla.

– Maan itäosissa, erityisesti Pohjois-Karjalassa on selvästi kylmempää vielä tiistaina, hän sanoo.

Entä missä voisi olla yli jopa yli +10 astetta lämmintä tiistaina?

– Lounais-Suomen sisäosissa näin voi käydä. Satakunnan maakunnassa, Porin seudulla Huittinen on kaupunki, jossa voi olla tiistaina jopa +11 astetta. Laitilassa, Varsinais-Suomessa voidaan ehkä yltää samoihin lukemiin tiistaina, Viljamaa sanoo.

– Keskiviikkona ei ylletä ennusteen mukaan ihan yhtä korkeisiin lukemiin, mutta silloin lämmintä ilmaa virtaa myös maan itäosiin. Päivän ylin lämpötila on parhaimmillaan jo Itä-Suomessakin +5– +8 astetta ja Länsi-Suomessa lähellä lukemaa +10 astetta.

Ilma on kuivaa ja tuulista koko viikon. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä matalapaineen reitti tosin kulkee läheltä Suomea ja Lapissa voi olla hetkellisesti myrskypuuskia. Pääosin sää on silti Suomessa tällä viikolla aurinkoinen ja kuiva.

– Kannattaa varautua siihen, että ilman kuivuessa ja lumen sulaessa katupöly nousee tuulisilla seuduilla, Viljamaa kertoo.

Loppuviikolla on hieman epävakaisempaa kuin alkuviikolla.

– Kevään tulo voimistuu silti suotuisten ilmavirtausten vuoksi. Sää on kuivaa ja aurinkoista.

Vaikka kevät lähestyy vääjäämättä, vielä ei tällä viikolla eletä silti aivan termisten vuodenaikojen vaihtumisen hetkeä. Kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin 0 asteen yläpuolelle. Tällä viikolla yöllä on vielä paikoin kylmää.