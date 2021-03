Lieksalaismiehen epäillään metsästäneen rauhoitettuja susia myrkkysyötein – mies kertoi vihaavansa susia

Neljää ihmistä epäillään avunannosta rikokseen. Heidän epäillään muun muassa välittäneen pääepäillylle myrkkyjä.

Kainuun rajavartiosto kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan törkeästä metsästysrikoksesta, jossa lieksalaismiehen epäillään metsästäneen rauhoitettuja susia. Rajavartioston tiedotteen mukaan laiton metsästys on tapahtunut 2017–2020 aikana.

Miehen epäillään metsästäneen susia pääsiassa myrkkysyöteillä. Myrkkyinä epäillään käytetyn ainakin strykniiniä, syanidia ja koivusokeria.

Tutkinnanjohtajan mukaan pääepäilty on eläkeläismies, joka on omien kertomustensa perusteella ollut koko ikänsä hyvin aktiivinen metsästäjä. Teon motiivi liittynee susivihaan. Tutkinnanjohtajan mukaan epäillyllä on ollut susiin liittyviä omakohtaisia kärsimyksiä eli motiivi on henkilökohtainen.

– Hän on sanonut, että vihaa niitä. Tekevät vahinkoa kotieläimille. Sitä kai se lähinnä on, tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Salo kertoo STT:lle.

Rajavartioston tiedotteen mukaan myrkkysyöttien käytöllä on aiheutettu vakavaa ja pitkäaikaista vaaraa myös muille metsäneläimille sekä muun muassa ihmisten metsästyskoirille.

Tutkinnanjohtajan mukaan Pohjois-Karjalan alueella on varsin eloisa susikanta. Seudulla on muun muassa joka syksy syöty metsästyskoiria.

Asia tuli ilmi toisen vastaavanlaisen rikosasian myötä

Lisäksi neljää henkilöä epäillään avunannosta kyseiseen laittomaan metsästykseen. Rajavartioston tiedotteen mukaan heidän epäillään välittäneen pääepäillylle myrkkyjä, ohjeita myrkkysyöttien valmistukseen tai tietoja susien liikkumisesta niiden metsästämistä varten.

Rajavartioston mukaan avunannosta epäillyt asuvat eri puolilla Suomea. Salo kertoo epäiltyjen joukossa olevan sekä miehiä että naisia. Kaikki avunannosta epäillyt ovat hänen mukaansa aikuisia ja jonkin verran pääepäiltyä nuorempia.

Törkeä metsästysrikos ja neljä avunantoa törkeään metsästysrikokseen siirrettiin syyttäjälle syyteharkintaan viime viikolla.

Tutkinta aloitettiin viime vuoden alussa. Myrkkysyöttiasia tuli Salon mukaan ilmi toisen rikosasian tutkinnan yhteydessä, rajavartioston omissa tutkimuksissa.

Myös tässä toisessa rikosasiassa oli kyse samanlaisesta tekotavasta eli maastosta oli löytynyt myrkkysyöttejä.

Ampuma-aseita ja räjähteitä säilötty väärin

Rajavartioston mukaan esitutkinnassa paljastui myös ampuma-aserikoksia, ampuma-aserikkomuksia sekä räjähderikos, jotka on tutkittu erillisinä rikosasioina.

Näistä kaikissa on Salon mukaan ollut kyse aseiden säilytyssäännösten rikkomisesta, näin myös räjähderikoksessa.

– Eivät ole olleet asianmukaisesti lukituissa kaapeissa tai telineissä, Salo tarkentaa.

Näistä osa on ratkaistu sakkomenettelyssä. Osa on siirtynyt syyttäjälle Salon mukaan jo viime vuoden kesällä. Salo kertoo, ettei hän ole ainakaan saanut tietoa, että nämä asiat olisivat olleet vielä käräjillä.