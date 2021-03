Kommentti: Ei enää laskuharjoituksia, THL!

Päättäjillä pitäisi olla oikeus ajantasaiseen tietoon, kirjoittaa Ilta-Sanomien datajournalisti Lauri Nuoska.

Koronatilastot päivittyvät joka päivä. Tietoa on saatavilla. Silti lukuja poimitaan viikkojen takaa ja tulkitaan jatkuvasti eri tavoin. On hämmästyttävää, kuinka paljon lukuja katsovat päättäjät ja asiantuntijat käyttävät sanoja: ”näyttää siltä”, ”vaikuttaa”, ”näkisin” tai ”uskoisin”.

Tilastot ovat matematiikkaa. Ne eivät ole uskon asia.

Lukuja on nykyään muodikasta katsoa vain oman näkökulman perusteella. Kansa on jakaantunut erilaisiin ryhmiin: laumasuoja-uskovaisiin, rajapoliiseihin, maskinvastustajiin, koulujen sulkijoihin, nuorten ja ulkomaalaisten syyttäjiin ja koko viruksen tukahduttajiin. Kaikki ryhmät yrittävät poimia tilastoista sen, mikä tukee heidän omaa näkemystään.

Ei ihme, että kansanedustajat ovat jakaantuneet samalla lailla. Loput heistä eivät tiedä, mitä pitäisi uskoa. Siksi päätöksentekijät tarvitsisivat nyt puolueetonta tietoa päätöstensä tueksi.

” On hyväksyttävä sellainen täysin mahdollinen tilanne, jossa tautitilanne helpottaa lain valmistelun aikana, ja päätöshetkellä tautihuippu on jo ohi.

Viimeksi kuntavaaleista päätettäessä nähtiin, miten oikeusministeriö pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:lta pikaisesti lukuja. Tilanne päättyi THL:n noloon ”laskuharjoitukseen”, jota päättäjien suunnalla laajasti aluksi säikähdettiin ja sen jälkeen ihmeteltiin. Heti perään edes THL:n omat asiantuntijat itse eivät uskoneet esittämiinsä lukuihin.

THL:ssa on nyt lähipäivinä varauduttava siihen aivan erityisesti, että tällaista tietoa tarvitaan. Sitä tarvitaan liikkumista mahdollisesti rajoittavan lain valmistelussa ja sen jälkeen mahdollisessa hyväksymisessä.

Paras mahdollinen tieto tarkoittaa nyt ajantasaista tietoa. Tietoa, jota pitää päivittää joka ikinen päivä. Ei niin, että kaivetaan joku viikon tai kaksi viikkoa vanha tilasto ja vedotaan siihen.

Aivan viime päivien tilastot ovat viitanneet siihen, että pahin olisi ohi esimerkiksi Uudellamaalla. THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen sanoi viikonloppuna IS:lle, että näyttää siltä, ettei Uudellamaalla trendi ole enää ainakaan kasvava, ja että rajoitukset purevat.

Jos tautitilanne jatkaa pahenemistaan, lisätoimet ovat varmasti paikallaan. Mutta jo nyt on hyväksyttävä sellainen täysin mahdollinen tilanne, jossa tautitilanne helpottaa lain valmistelun aikana, ja päätöshetkellä tautihuippu on jo ohi. Silloin päättäjillä pitää olla rohkeutta olla hyväksymättä vanhoihin tietoihin perustuvaa lakia.

Parasta päätöksenteon kannalta olisi, jos THL pystyisi toimittamaan päättäjille tietoa tulevasta. THL on rakentanut ennustemalleja jo kuukausia. Silti en ole nähnyt jatkuvasti päivittyvää julkista ennustetta siitä, mihin suuntaan pandemia Suomessa on viranomaisten mukaan etenemässä. Myös sairaanhoitopiirit ovat tehneet omia ennusteitaan erityisesti sairaalakapasiteetin arviointia varten lähinnä salassa. Toivottavasti päättäjillä tällaisia tietoja on, eivätkä viime päiviin asti jatkuneet itsestäänselvyydet eduskunnan istunnossa jatku: ”tilanne on viime viikkoina pahentunut” tai ”tulevaa on nyt vaikea ennustaa”.

Pahin virhe tulevaa arvioitaessa on tuijottaa pelkästään menneitä lukuja, erityisesti pelkkää ilmaantuvuutta. Jos on tarkoitus tehdä johtopäätöksiä, esimerkiksi viime viikkoina lisääntynyt testaus on myös otettava huomioon.

Tämä saattaa yllättää monet, mutta esimerkiksi Suomen ylivoimaisesti pahimmalla alueella, Uudellamaalla, koronapositiivisten osuus kaikista testatuista ei ole ollut kasvussa enää viikkoihin. Testaaminen sen sijaan nousi kuukausi sitten yli 15 prosenttia, mikä selittääkin osan viime viikkojen lisääntyneistä tautitapauksista Uudellamaalla.

Erityisen oleellista menneeseen katsottaessa on ymmärtää tautitapausten ikäjakaumaa. Etenkin jos koulujen sulkemista mietitään. Viime päivinä käytännössä Uudellamaalla ovat olleet kasvussa enää alle 10-vuotiaiden tartunnat. Jos tuijotetaan pelkkää ilmaantuvuuslukua, silloin pitää ymmärtää, että alle 20-vuotiaiden osuus ilmaantuvuusluvusta on ollut jo pitkään yli 20 prosenttia. Ja osuus on ollut maaliskuun aikana nousussa.

En väitä, että koronapandemia olisi ohi. Mutta jos halutaan tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä, faktoja pitää ensin saada. Sen jälkeen niitä pitää osata lukea.