Ei ole tapana, että hallitus tai ministeriöt pyrkivät vaientamaan asiantuntijoiden viestiä, vaikka se aiheuttaisi hallitukselle hankaluutta, kirjoittaa uutispäällikkö Riika Kuuskoski.

Saako asiantuntija olla asiantuntija vai pitääkö sanoa, mitä poliitikot haluavat kansalle viestiä?

Onko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja joutunut sosiaali- ja terveysministeriössä puhutteluun, koska on kertonut kansalaisille koronaepidemian tilanteesta ja näkemyksiä toimenpiteistä, joita laitoksen asiantuntijoiden mielestä tarvittaisiin epidemian hillitsemiseksi?

Helsingin Sanomat kysyi (21.3.) STM:n kansliapäälliköltä Kirsi Varhilalta puhuttelusta, joka THL:n pääjohtajalle Markku Tervahaudalle on lehtitietojen mukaan pidetty sen jälkeen kun THL yllätti ministeriön toivomalla baarien sulkemista pääkaupunkiseudulla helmikuussa.

Varhila vastasi, ettei se ollut puhuttelu vaan tiukan asiallinen rauhallinen keskustelu. ”Me ei olla ketään puhuteltu, nämä ovat median nostamia otsikoita.”

Myös Tervahauta korjasi sanaa HS:lle. ”No en tulkitse sitä puhutteluksi. Meitä informoitiin, että valtioneuvostossa ei oltu kaikilta osin tyytyväisiä.”

Mikä sitten on puhuttelua, mikä ei. Tai painostusta. Jos kerrotaan, ettei oltu tyytyväisiä ulostuloon, se kuulostaa jonkinlaiselta moitteelta. THL:n sisältä on kuulunut, että poliittista ohjailua on nyt liikkeellä.

Muistissa on, kuinka THL:n Tervahauta huhtikuussa suositteli maskin käyttöä mutta Varhila kuittasi sen oitis Tervahaudan omaksi ajatteluksi – mikä on aika raju asiantuntijaorganisaation johtajan dissaus. Olisiko Kansanterveyslaitoksen pääjohtajalla Jussi Huttusella voitu pyyhkiä pöytää samalla tavalla?

Myös Husin johtoon on yritetty vaikuttaa. IS kysyi Husin toimitusjohtajalta Juha Tuomiselta tammikuun lopussa, onko häntä painostettu (IS 30.1.).

– On selvää, että tässä ympäristössä on toimijoita, joilla on voimakkaita näkemyksiä. Kun me olemme asiantuntijaorganisaatio, meidän täytyy olla riippumattomia voimakkaastakin painostuksesta. Ei ole ollut riitaa, mutta on selvää että on oltu tyytymättömiä, Tuominen muotoili silloin.

Kiinnostavaa on, että THL on viime kuukausina ottanut aktiivisemman linjan tiedotuksessaan. Helsingin Sanomien haastattelussa Tervahauta myönsi, että laitos on tietoisesti yrittänyt vaikuttaa julkisuuden kautta. ”On haettava vaikuttavuutta, jos tuntuu, etteivät asiat etene. Julkisuus voi tuoda siihen buustia”, hän sanoi.

Meillä on vaarallinen, jopa kuolemaan johtava kulkutauti ja meillä on verovaroin palkattuja asiantuntijoita, jotka tieteelliseen tietoon nojaten muodostavat tilannekuvaa, ennusteita ja näkemyksiä siitä, miten taudin leviämistä voidaan ehkäistä.

Ei kuulosta demokratialta, että hallitus tai ministeriöt pyrkivät vaientamaan heidän viestiään. Ei, vaikka se aiheuttaisi hallitukselle hankaluutta joko siksi, että lainsäädäntökehikko ei taivu toteuttamaan tiedepohjaisia suosituksia tai koska poliitikot haluavat tehdä päätöksensä muilla perusteilla.

Jos pääministeri kompastuu hallintohimmeliinsä, se on hänen ongelmansa, ja muun hallituksen ja ehkä koko poliittisen järjestelmämme, mutta ei sillä pohjalla voi kieltää luonnontieteeseen pohjaavia, parhaan saatavilla tiedon varassa tehtyjä suosituksia, joita epidemian suitsimiseksi tarvitaan. Ollaan totalitaarisen valtion linjoilla, jos asiantuntijat vaiennetaan.

Valmiuslaista on otettu käyttöön pykälä 106, jolla valtioneuvoston kanslia voi johtaa koronaviestintää. Liekö siellä päätetty vuotaa medialle tietoja liikkumisrajoituksista ja totuttaa pikku hiljaa yleistä mielipidettä niihin.

Pykälä antaisi nojaa pistää THL kuriin, miksei sairaanhoitopiiritkin.

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen sanoo HS:ssä, ettei sitä aiota nyt tehdä.

”On hyvä, että THL on aktivoitunut tekemään rohkeita aloitteita, joita aiemmin ei ollut. Itse näen hyvänä, että viranomainen on ryhtynyt toimimaan sillä valtuudella, joka sillä on.”

Toivotaan että näin on.