Asiantuntijat Uutissuomalaisessa: Hallituksen suunnitelma liikkumisrajoituksista liian raju – tämä olisi oikeampi toimi

Terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ja asianajaja Klaus Nyblin ovat sitä mieltä Uutissuomalaisen kirjoituksessa, että hallituksen suunnitelma rajoittaa ulkona liikkumista on liian raju toimi.

Hallituksen keskusteli liikkumisrajoituksista ja maskipakosta maanantaina Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi neuvottelusta tulevan vaikeita.

Terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ja asianajaja Klaus Nyblin katsovat tuoreessa Uutissuomalaisen debattikirjoituksessa, että hallituksen suunnitelma rajoittaa ulkona liikkumista pandemiatilanteen pahentuessa on liian raju toimi.

Oikeampi vaihtoehto olisi heidän mukaansa puuttua sisätilojen kokoontumisiin nykyistä tehokkaammin.

Lehtonen ja Nyblin perustelevat näkemystään kirjoituksessaan.

– Koronavirus ja sen muunnokset tarttuvat ennen kaikkea sisätiloissa. Siksi tartuntojen torjunnan kannalta olisi ensisijaista rajoittaa sisätilojen kokoontumisia. Suuria joukkoja kokoontuu edelleen kauppakeskuksissa ja rakennustyömailla, kirjoittajat korostavat.

He muistuttavat, että hallitus suunnittelee nyt ulkona liikkumisen rajoituksia, joita on määrä kohdentaa nykytilanteessa pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle. Rajoitukset koskisivat sitä, kenen seurassa kuljetaan ja minne ollaan menossa.

– Sallittua olisi liikkua välttämättömien tarpeiden takia, kuten mennä ruokaostoksille tai lääkäriin. Myös tavanomaiseen ulkoiluun olisi oikeus, mutta matkaseuraa rajoitettaisiin.

Yksityisestä juhlinnasta lähtenyt liikkeelle tartuntaketjuja

– Isoja kokoontumisia on ollut myös kodeissa ja mökeillä, mutta julkinen valta on tyytynyt seuraamaan niitä voimattomana, he kirjoittavat.

Yksityisestä juhlinnasta on kirjoittajien mukaan lähtenyt liikkeelle laajoja tartuntaketjuja ja lisää on tulossa, mutta yksityiselämän piiriin ei ole uskallettu puuttua muuten kuin suosituksin ja ilmaisemalla moraalista paheksuntaa riskikäyttäytymisestä.

– Lainsäädäntö ei tee eroa sukukokoontumisten ja arkisemman bilettämisen kesken, Lehtonen ja Nyblin sanovat.

– Yksityiselämän suojaa voidaan kuitenkin rajoittaa lailla noudattamalla perusoikeuksien yleisiä rajoittamisedellytyksiä. Myös kotirauhaan voidaan puuttua lailla muiden perusoikeuksien turvaamiseksi, jos se on välttämätöntä.

