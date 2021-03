Liikkumisrajoitukset repivät hallituksen rivejä pahasti, mutta keinot peruuttaa kuilun partaalta pois on löydettävä, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimituksen uutistuottaja Hanna Vesala.

Hallitus aloitti Säätytalolla neuvottelut liikkumisrajoituksista varsin vaikeassa paikassa. Säätytalon puheenvuoroista rivien välistä ei jäänyt epäselväksi, että eriseuraisuutta on rutkasti ilmassa.

IS:lle kuvataan, että käsillä on pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen todennäköisesti vaikeimmat neuvottelut koko koronakriisin aikana. Hallituksen johtoviisikolla on perjantailta käsitys siitä, että tautitilanne ei ole paranemassa ilman lisärajoituksia.

Hallituksen aikeena on säätää liikkumisen rajoituksista ja maskipakosta erillislailla. Asian edistäminen ei kuitenkaan ole helppoa. Liikkumisen rajoittaminen on herättänyt ja herättää nyt yhä kovempaa vastustusta rkp:n ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmissä.

Laidat Säätytalolla ja eduskuntaryhmien kokouksissa voivat ryskyä. Hallituskriisikin voi joissain puheissa välähdellä, mutta siihen tie ei ole viemässä. Marin ennakoi Säätytalolle saapuessaan neuvotteluista ”erittäin hankalia”. Hän viittasi suoraan siihen, että muutaman eduskuntaryhmän suhtautuminen liikkumisrajoituksiin on erittäin kriittistä.

– Sen vuoksi en osaa ennakoida, saadaanko päätöksiä aikaiseksi. Itse toivon, että tähän on valmiutta.

Useammat eduskuntaryhmät ovat kokoontumassa tänään käsittelemään hallituksen kaavailuja. Marin kertoi Sdp:n ryhmän kokoontuvan illalla. Niiden jälkeen tiedetään päivän tilanne. Valtioneuvosto tiedotti jo aamupäivällä, ettei hallitus tule tänään pitämään tiedotustilaisuutta.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Säätytalolle mennessään, että puolue on ratkaisuhakuinen, mutta epäselväksi ei jäänyt, että ihmisten perusoikeuksiin kajoaminen liikkumisrajoituksilla on puolueelle erittäin vaikea paikka. Henriksson halusikin pöytään dataa siitä, että järeällä toimella olisi todellista vaikuttavuutta.

Marinin mukaan ulkona liikkumisen rajoittamisella voitaisiin minimoida tartuntojen leviämistä erilaisissa porukoissa. Hän sanoi esimerkiksi Irlannin esimerkin kertovan, että vastaavilla kovilla toimilla on saatu tuloksia aikaan.

Koronatartunnat ovat edelleen aivan liian korkealla tasolla kolmen viikon sulkutilasta huolimatta. THL on aiemmin suosittanut hallitukselle liikkumisen rajoittamista. Sen arvio on poliittisessa keskustelussakin keskeinen tien viitoittaja. Minkään puolueen on lopulta perin vaikeaa mennä THL:n suosituksia vastaan.

Suomesta ei tarvitse katsoa kuin Viroon nähdäkseen kuinka arvaamattomasti tilanne voi virusmuunnosten kanssa lähteä täysin käsistä. Ihmisten liikkumista ei tietenkään missään olosuhteissa voi rajoittaa ilman, että se on aivan välttämätöntä. Syytä on tietenkin kysyä myös sen perään, saadaanko niillä parhaiten haluttuja tuloksia aikaan.

Hallituksen sisäinen köydenveto näkyi Säätytalolla kaikkien puheenjohtajien puheissa. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko paalutti puolueensa olevan valmis tukemaan esitystä liikkumisen rajaamisesta, JOS se tehdään alueellisesti ja ajallisesti tarkkaan rajatusti. Saarikko peräsi alueellista harkintaa vahvasti myös keskusteluun sulkutilan jatkamisesta esimerkiksi ravintoloiden osalta. Saarikko peräsi myös laajaa parlamentaarista keskustelua.

Sisäministeri Maria Ohisalosta (vihr) maskipakko olisi pitänyt olla käytössä jo aikaa sitten. Hän näytti olevan tuskastunut myös siihen, että rajoilla negatiivisen testitodistuksen käyttöön saaminen on ollut yhtä vatulointia. Näiden tulisi olla kunnossa ennen kuin ihmisten perusoikeuksiin ryhdytään liikkumisrajoituksilla kajoamaan. Ohisalon mukaan ne ovat osa kokonaisuutta, jota hallituksen tulee nyt katsoa neuvotteluissa.

Marin on kutsumassa kaikki eduskuntaryhmät, myös opposition, huomenna parlamentaariseen infoon tautitilanteesta ja sanoi puhuvansa asiasta tänään vielä kaikkien puheenjohtajien kanssa. Hallituksen asettama kolmen viikon sulkutila on päättymässä ensi maanantaina, mutta sen jatkuminen lienee itsestään selvää, vaikka joitain muutoksia tulisikin. Millä tavalla sulkutila jatkuu, se on neuvotteluissa hallituksen ja eduskuntaryhmien käsissä.

Marinin hallituksen vahtivuorolla Suomi päätyi koronakriisin kolmannessa aallossa vuoden taistelun jälkeen kuilun partaalle. Nyt Suomi on peruutettava sieltä ulos, ja se onnistuu vain rajoittamalla entisestään kontakteja.

Ennakoivammalla otteella liikkumisen rajoittamisen uhka olisi todennäköisesti ollut vältettävissä. Niihin ei nytkään tule turvata ennen kuin työkalupakin aivan viimesijaisena keinona.