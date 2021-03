Suomessa todettu 430 uutta korona­virus­tartuntaa – näissä kunnissa on uusia tapauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan Suomessa on todettu 430 uutta koronavirus­tartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 157 uutta tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 520 ja lauantaina 856. Eniten uusia tartuntoja on ollut 20–30-vuotiailla (82 kappaletta) ja 30–40-vuotiailla (76 kappaletta).

STT on siirtynyt käyttämään THL:n raportointiviiveet huomioon ottavaa laskentatapaa kahden viikon tartuntaluvuissa aiemman päivittäin raportoiduista luvuista lasketun tartuntamäärän sijaan.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on noin 170 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku lähes 343 on ylivoimaisesti suurin. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 260 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Pienin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin noin 19 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 72 073.

Uusia tartuntoja on todettu ainakin seuraavissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä (shp):

Etelä-Karjalan shp

Imatra +1

Lappeenranta +12

Etelä-Savon shp

Mikkeli +3

Helsingin ja Uudenmaan shp

Espoo +56

Helsinki +151

Hyvinkää +1

Järvenpää +5

Kerava +3

Kirkkonummi +3

Mäntsälä +1

Nurmijärvi +3

Porvoo +3

Siuntio +1

Tuusula +7

Vantaa +43

Vihti +2

Kainuun shp

Kajaani +1

Kanta-Hämeen shp

Forssa +2

Hausjärvi +1

Riihimäki +1

Ypäjä +1

Keski-Pohjanmaan shp

Kokkola +1

Keski-Suomen shp

Jyväskylä +11

Uurainen +1

Kymenlaakson shp

Kouvola +1

Lapin shp

Kemijärvi +6

Kittilä -1

Rovaniemi +1

Pirkanmaan shp

Ikaalinen +1

Pälkäne +1

Tampere +9

Valkeakoski +1

Ylöjärvi +2

Pohjois-Karjalan shp

Joensuu +2

Pohjois-Pohjanmaan shp

Oulu +6

Pohjois-Savon shp

Kuopio +4

Päijät-Hämeen shp

Heinola +5

Hollola +2

Lahti +26

Orimattila +1

Satakunnan shp

Pori +3

Rauma +1

Varsinais-Suomen shp

Kaarina +7

Lieto +1

Loimaa +1

Naantali +1

Paimio +1

Raisio +1

Salo +2

Turku +31