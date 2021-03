IS selvitti Suomen korona­vapaat alueet – lähes 50 kuntaa on käytännössä säästynyt taudilta

IS piirsi kartalle kaikki kunnat, joissa ei tilastojen mukaan ole vielä vahvistettu lainkaan koronatartuntoja.

IS selvitti kuntia, joissa ei tilastojen mukaan ole vielä vahvistettu lainkaan koronatartuntoja reilun vuoden kestäneen koronakriisin aikana. Erityisesti Ahvenanmaalta ja Keski-Suomesta löytyy monta tällaista ”koronavapaata” kuntaa.

Täydellistä listaa ”nollakunnista” ei ole. THL ei nimittäin anna tarkkoja tartuntamääriä kunnista, joissa on alle 5 tartuntaa. Niissä voi siis olla mitä tahansa nollan ja neljän välillä. THL vetoaa asiassa tietosuojasyihin. THL:n viestinnästä kerrottiin IS:lle, että THL ei julkaise kokonaan tilastollisesti koronavapaita kuntia, koska silloin selviäisi myös se, missä kunnissa tartuntoja on 1–4. Viidestä tartunnasta ylöspäin kunnat kun kerrotaan.

Kaikkiaan näitä 0–4:n tartunnan kuntia on Suomessa 48. Eniten niitä löytyy Ahvenanmaalta ja Keski-Suomesta. Ahvenanmaan 16 kunnasta yhdeksän on tässä alle viiden tartunnan tilastoryhmässä. Keski-Suomessa 22 kunnan joukossa on seitsemän ”nollakerholaista”.

Pohjois-Savossa on kuntien määrään (19) suhteutettuna ihan yhtä monta koronavapaata kuntaa: kuusi kappaletta. Lapissakin näitä kuntia on viisi.

”Nollakuntien” lisäksi on joukko kuntia, joissa ei ole kuukausiin ollut yhtään tartuntaa, vaan tartunnat ovat viime vuoden puolelta.

Näissä kunnissa ei ole tullut tämän vuoden puolella yhtään vahvistettua tartuntaa

Kunnan nimen perässä viime vuonna tulleet tartunnat

Vimpeli 20

Evijärvi 11

Puumala 11

Utsjoki 11

Kyyjärvi 10

Puumala on näistä kunnista kaikista pisimpään ollut ilman tartuntoja. Siellä ei ole raportoitu tartunnan tartuntaa viime lokakuun jälkeen. Tilastojen mukaan näyttäisi siltä, että Puumalan 11 vahvistettua tartuntaa tulivat nopeasti lokakuun alussa, mutta sen jälkeen uusia ei ole tullut.

Vetelissä puolestaan oltiin vielä maaliskuun alussa tekemässä jopa Puumalaakin pitempää ennätystä: silloin kunnan tuorein tartunta oli lähes vuoden takaa. Mutta kaksi viikkoa sitten kunnasta löytyi yksi tartunta lisää, jolloin keskipohjanmaalaisen kunnan kokonaisluku nousi kuuteen.

Suomessa on nollakuntien lisäksi kahdeksan kuntaa, joissa on ollut tasan 5 tartuntaa koko epidemian aikana. Suurin näistä kunnista on reilun 5 000 asukkaan Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaalla. Muut viiden tartunnan kunnat ovat Urjala, Padasjoki, Muonio, Miehikkälä, Juupajoki, Enonkoski ja Kaskinen.

THL:n tilastoissa ovat luonnollisesti vain vahvistetut tartunnat. Kunnassa saattaa olla tai on saattanut olla tartuntoja, jotka eivät ole paljastuneet testissä.