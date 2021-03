– Kyseessä on vasta hyvin alustava merkki siitä, että odotettavissa saattaisi olla mahdollinen käänne parempaan, THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen sanoo.

Koronatartuntojen kasvu näyttäisi hieman taittuneen Uudellamaalla viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori, epidemiologi Markku Peltonen.

– Näyttää siltä, että viime päivien aikana on ollut jonkin verran alhaisempia koronatartuntalukuja, eikä trendi näyttäisi olevan ainakaan kasvava. Ehkä ihan ensimmäisiä viitteitä on, että koronatartuntojen määrän kasvu Uudellamaalla saattaisi olla vähän laskemaan päin.

Peltonen kertoo, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä ei ole ollut kasvussa 4-5 päivään viime viikolla.

– 4-5 päivän ajan on ollut selvästi merkkejä siitä, että luvut eivät kasva kovin nopeasti. Saattaisi alustavasti näyttää jopa siltä, että tartuntamäärät ovat olleet hieman aiempaa alhaisempia.

Peltosen mukaan tätä voi pitää ”alustavana hyvänä signaalina”, mutta lukuihin tulee suhtautua vielä hyvin varovasti, kun puhutaan vain muutamien päivien tiedoista.

– Korostan, että erittäin varovaisesti haluaisin tulkita näitä lukuja, sillä nämä ovat vasta hyvin varhaisia merkkejä, ja muutamien päivien tiedot vielä päivittyvät. Kyseessä on vasta hyvin alustava merkki siitä, että odotettavissa saattaisi olla mahdollinen käänne parempaan.

Lukuihin vaikuttaa Peltosen mukaan useampi seikka.

– Tämä näyttää siltä, että rajoitukset purevat. Nyt on kiristetty taas rajoitustoimenpiteitä, ja mediassa on puhuttu äänekkäämmin, että ollaan menossa huonompaan suuntaan. Ihmisten käyttäytymisestähän tämä on kiinni. Jos ihmiset noudattavat suosituksia, niin sitä todennäköisempää on, että myös koronatilanne kääntyy parempaan suuntaan.

– Toinen isompi asia on se, miten hyvin tartunnanjäljitys toimii. Mitä paremmin saadaan katkottua tartuntaketjut ja altistuneet tunnistettua ja eristettyä, sillä varmasti on myös merkitystä, että mihin suuntaan tartuntatilanne kääntyy.

Peltonen muistuttaa nyt olevan todella tärkeää, että mahdollista hyvää kehitystä ylläpidetään, ja että ihmiset jaksavat edelleen noudattaa suosituksia kaikilla alueilla Suomessa.

– Britanniassa on havaittu ilmiö, että ihan vasta rokotuksen saaneilla käyttäytyminen herpaantuu, ja tulee tartuntatapauksia rokotuksen saaneilla. On hyvä muistuttaa, että vaikka saa rokotuksen, niin se ei tuo saman tien suojaa. Eli rokotuksen saaneiden ihmistenkin pitää olla vielä varovaisia.

Suomessa todettiin sunnuntaina 520 uutta koronavirustartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt runsaat 168 tartuntaa satatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa.

Alueista suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) runsaat 341. Vaikea tilanne on myös Varsinais-Suomessa, jonka ilmaantuvuusluku on yli 248.

Pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa on todettu yli puolet koko Suomen koronapandemian ajan tartunnoista.