Vaalan koronaluku on poikkeuksellinen – asukkaat lyövät tiskiin mieli­piteensä rokotus­järjestyksen muuttamisesta: ”Ei täällä lintu­kodossa olla”

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajamailla sijaitseva Vaala on toistaiseksi selvinnyt koronaruletista kuivin jaloin.

Vajaan 2 800 asukkaan Vaalan kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajamailla. Pizzerian, ABC-aseman ja Ouluntien varressa sijaitsevan Ihmeen pihamailla on hiljaista.

Pöydälle nostetut tuolit ja jossain ovessa oleva suljettu-lappu kertovat siitä, että ravintoloita koskevat rajoitukset ovat ihan samat kuin muuallakin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ruokaa saadaan myydä matkaan, mutta ravintoloissa sitä ei saa nauttia

Muusta maakunnasta poiketen Vaala on selvinnyt vuoden kestäneestä koronaruletista kuivin jaloin. Kunta on yhä yksi niistä harvoista paikkakunnista, joissa tartuntojen määrä on THL:n tilastojen pyöreä 0.

Jos loppuviikosta esitetty ajatus rokotusjärjestysten muokkaamisesta toteutuisi kuntatasolla, niin vaalalaiset voisivat menettää heille kuuluvia rokotteita etelän lähiöihin.

– Ei täällä lintukodossa olla, Risto Vähäsarja toteaa.­

Perjantai-illan pikagallupissa Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän avaus ei suuria tunteenpurkauksia aiheuta. Risto Vähäsarja ei lähde rokoteviisaiden ajatuksia suuremmin kritisoimaan.

– En uskalla ottaa kantaa, annetaan viisaampien päättää se. Se on niin suuri kysymys, Vähäsarja pohtii.

Paikkakunnan hyvä epidemiatilanne ei ole luonut väärää turvallisuuden tunnetta.

– Valitettavasti vielä kaupoissa näkee nuoremmalla polvella, ettei ole maskeja, mutta vanhempi väki kyllä maskeja käyttää. Ei täällä lintukodossa olla, Risto Vähäsarja vakuuttaa.

Vaalassa koronatilanne on ainakin toistaiseksi hallinnassa.­

Rokotus epäilyttää

Kauppaan kiirehtivä Kaarina Suorsa empii koronarokotteen ottamista.

– Minulle on ihan sama missä ja milloin rokottavat, jos tämä tilanne vain ei tästä pahene. Ymmärrän ihan hyvin sen, jos rokotteita viedään sinne, missä on tartuntoja paljon. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, Suorsa toteaa.

Kaarina Suorsa ymmärtää hyvin, jos rokotteita viedään sinne, missä on tartuntoja paljon.­

Maskia Suorsa toki yleisellä paikalla liikkuessa pitää. Niin tälläkin kertaa.

– Täytyyhän tätä käyttää, vaikka olisi rokotteesta mitä mieltä tahansa. Tämä on hyvä olla, suojaa itseä ja suojaa toisia. Eihän sitä koskaan tiedä, mistä voi tartunnan saada.

– Ei kai se näy täällä mitenkään muuten kuin näiden maskien kanssa. Kaupassa ollaan tietenkin varovaisia ja käsiä desinfioidaan, Kaarina Suorsa kertoo.

Anneli on jo rokotettu

Anneli kertoo jo saaneensa ensimmäisen rokoteannoksen.­

Sukunimensä salassa pitävä Anneli on ikänsä puolesta jo ensimmäisen rokotteen saanut. Hän ei lähde ottamaan kantaa siihen, missä järjestyksessä ihmisiä eri puolilla Suomea rokotetaan.

– Minä en ota tuohon mitään kantaa, kun minä olen sen ensimmäisen rokotuksen jo saanut. Kesäkuulla on minulla sitten se toinen rokotus, Anneli kertoo.

Ikäihmisten koronakaranteenisuositus on maskien ohella se asia, jossa tauti on Vaalan kulmilla eniten näkynyt.

– Meidät komennettiin karanteeniin jo vuosi sitten. Eihän sitä käydä paljon katselemassa, että miten se näkyy. Kerran viikossa käydään kaupassa, Anneli kuvailee.

Timolle ihan sama

Timo Tervonen ei aio päätään sillä vaivata, vaikka rokotteita siirtyisikin korkeiden ilmaantuvuuslukujen alueelle.­

Paikkakunnan nuorempaa aikuisväestöä edustava Timo Tervonen ei aio päätään sillä vaivata, vaikka rauhallisemmilta epidemia-alueilta rokotteita jatkossa siirtyisikin korkeiden ilmaantuvuuslukujen alueelle.

– Minulle se on ihan sama. En minä itse aio sitä edes ottaa, Tervonen arvelee.

Kauppaan kiirehtineen Marianna Böhmin mukaan Vaalassakin pidetään tunnollisesti maskia ja pestään käsiä, vaikka taudilta on toistaiseksi säästytty.

– Minä rupesin pitämään maskia silloin heti, kun epidemia alkoi ja käsiä pesemään jatkuvasti. Samoin lapsille olen aina sanonut, että muistakaa pestä käsiä.

Marianna Böhm sanoo, että Vaalassakin pidetään tunnollisesti maskia ja pestään käsiä.­

Myös hän hyväksyisi sen, että rokotejärjestyksiä muutettaisiin, jos epidemian pysäyttämiseksi se on pakko tehdä.

– Jospa se sitten siellä etelässä auttaisi, nainen huokaa.

Työnkuva huomioitava

Oululainen Elina Raudaskoski oli menossa lastensa Iidan ja Aapon kanssa mökille viikonlopuksi. Vaalan S-marketissa käytiin ostamassa ruokatarvikkeita maskilla varustautuneena. Raudaskoski muokkaisi rokotusjärjestystä sen mukaan, kuinka paljon rokotusvuoroaan odottavat työssään joutuvat olemaan tekemisissä ihmisten kanssa.

– Rokotusjärjestyksen muuttamista voisi ajatella, mutta ehkä niin, että kuinka monta ihmiskontaktia päivässä on. Sen mukaan voisi arvottaa sen, kuka rokotetaan ensimmäisenä. Esimerkiksi koulujen henkilökunta tapaa sen 600 opiskelijaa päivässä. Minusta heidät voitaisiin asettaa hieman korkeammalle siinä rokotusjärjestyksessä, kuin he joilla kontakteja on vähemmän, Raudaskoski esittää.

Oululainen Elina Raudaskoski oli menossa lastensa Iidan ja Aapon kanssa mökille viikonlopuksi.­

Ilta-Sanomat noudatti tätä reportaasia tehtäessä koronaturvallisuusohjeita. Sekä kuvaaja että toimittaja käyttivät maskeja ja pitivät muihin ihmisiin etäisyyttä.