Ylilääkäri Mika Perttu huomaa työssään nuorten kasvavan hädän – ”Hän ei todennäköisesti tule saamaan sieltä mitään apua”

Essoten palvelualuejohtaja kaipaa lisää psykiatrian resursseja päivystykseen ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

Mika Perttu kertoo huomanneensa 15 vuoden aikana, jotka hän on viettänyt päivystystyötä tekevänä lääkärinä, että nuorten hätä on kasvanut. Aiemmin päivystyksiin hakeutui enemmän päihtyneitä, mutta vain vähän itsetuhoisia nuoria.

– Nyt se on kääntynyt päinvastoin, ja päihtyneet nuoret alkavat olla harvinaisuus. Todella vaikeasti ahdistuneita ja todella vakavasti masentuneita nuoria päivystykseen hakeutuu päivittäin.

Perttu työskentelee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten perusterveydenhuollon palvelualuejohtajana. Pääasiassa hänen työnsä on siis hallinnollista, mutta päivystysvuoroja Perttu tekee yhdestä kahteen viikossa.

Perttu korostaa, että ei ole psykiatrian ammattilainen. Hän arvioi kuitenkin nuorten kasvaneen hädän johtuvan muun muassa vaikeista kotioloista, koulun ja sosiaalisen median aiheuttamista paineista sekä odotuksista nuoria kohtaan. Mielenterveyssairauksista myös puhutaan nykyään enemmän kuin aiemmin.

– Ehkä kokonaisuudessaan yhteiskunta asettaa nuoria paljon haasteellisempaan asemaan.

Kyvyttömyys auttaa aiheuttaa voimattomuuden tunnetta

Hänen mielestään nuoren pitäisi saada apua jo paljon ennen kuin tämä päätyy päivystykseen, jossa resurssit auttaa ovat rajalliset, ja päivystys on viimeinen mahdollisuus puuttua tilanteeseen ennen kuin nuori tekee itselleen jotain.

– Jos nuori tulee – yksin tai vanhempien saattamana – päivystykseen henkisen hädän vuoksi, hänellä on oikeasti hätä.

Osassa päivystyksiä paikalla on osan aikaa psykiatrinen sairaanhoitaja, joka toimii keskusteluapuna tilanteissa, joissa lääkäreillä ei ole aikaa tai ammattitaitoa auttaa. Perttu kertoo, että jos psykiatrian ammattilaista ei ole paikalla, lähes ainut keino on neuvoa nuorta olemaan yhteydessä omaan terveysasemaansa.

– Tiedän täysin, että hän ei todennäköisesti tule saamaan sieltä mitään apua. Tai ehkä saa kolmen kuukauden päähän ajan lääkärille, joka kirjoittaa lähetteen jonnekin eteenpäin, jolloin menee taas uudet kolme kuukautta.

Kyvyttömyys auttaa johtaa voimattomuuden tunteeseen, vaikka nuorta haluaisi auttaa. Ymmärrystä siitä, miten nuorta voi auttaa, ei välttämättä kuitenkaan ole.

– Päivystys on tavallaan väärä paikka, koska koko päivystystoiminta on rakennettu fyysisten sairauksien hoitoon.

Monimutkainen palveluverkosto vaikeuttaa avun saamista

Perttu toivoo nuorten mielenterveystyöhön selkeämpiä hoitopolkuja. Hän uskookin, että terveydenhuollon näkökulmasta syyn nuorten kasvaneisiin ongelmiin löytyvän osin monimutkaisesta palveluverkostosta. Hän peräänkuuluttaakin palvelurakenteen muutosta.

Hänen mielestään Suomessa ei ole panostettu terveydenhuollossa riittävästi nuoriin, ja varsinkin julkisessa terveydenhuollossa Suomessa on panostettu jo pitkään erikoissairaanhoitoon.

– Meillä on hirveän hyvät hoitopolut, jos murtaa vaikka nilkan.

Samanlaista selkeyttä ei ole Pertun mielestä nuorissa ja varsinkaan mielenterveystyössä, eivätkä muun muassa nuorisopsykiatriasta, perusterveydenhuollosta, kouluterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta koostuvan palveluverkoston osat keskustele keskenään riittävän hyvin.

– Itse asiassa monessa kohtaa lain mukaan eri tahot eivät voi edes vaihtaa tietoja, joten kenelläkään ei ole aidosti kokonaisnäkemystä nuorista.

Hänen mielestään liian usein luotetaan siihen, että nuorten ongelmat hoidetaan nuorisopsykiatriassa.

– Siellä pystytään hoitamaan kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Päivystyksiin kaivataan lisää psykiatrian resursseja

Perttu kaipaakin lisää psykiatrian resursseja päivystyksen etulinjaan kohtaamaan henkisessä hädässä olevia.

– Silloin valmiina olisivat myös prosessit ja polut, joihin nuori ohjataan.

Päivystysresurssien lisäksi tarvetta olisi matalan kynnyksen nuorille suunnatuille mielenterveyspalveluille, kuten eri järjestöjen tuottamille chat-palveluille. Vaikka hän pitääkin nykyisiä palveluja hyvinä, niissä ei ole mekanismia, jolla henkilö ohjataan eteenpäin, kun jotain hälyttävää havaitaan.

– Niiden haaste on, että nekään eivät ole kytkeytyneet terveydenhuoltoon.

Perttu kertoo, että esimerkiksi Essotessa on juuri aloittanut työnsä Välkkäri-työryhmä, jonka tarkoituksena on antaa konsultoivaa apua tilanteissa, joissa on herännyt huoli yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnista ja toimintakyvystä.

Työryhmä pyrkii tarttumaan huoleen mahdollisimman aikaisin ja ennaltaehkäistä psyykkisten oireiden kasaantumista.

Hän myös korostaa, että Essoten alueella nuorisopsykiatrian tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä.

– Essotessa ei tällä hetkellä ole juurikaan jonoa nuorisopsykiatrialle.