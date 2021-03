– Olemme puhuneet näistä hypoteeseista suomalaisten tutkijoiden kanssa, ja toivomme voivamme tutkia hypoteesia myös suomalaisilla, Hanna Nohynek THL:stä sanoo.

Suomi päätti perjantaina keskeyttää AstraZenecalla tehtävät koronarokotukset varotoimenpiteenä viikon ajaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL teki päätöksensä sen jälkeen, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tietoon oli tullut kaksi tapausta, joissa potilas oli saanut aivolaskimotukoksen AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen.

THL:n mukaan havaitut poikkeukselliset oireet ovat erittäin harvinaisia, eikä toistaiseksi ole varmuutta siitä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen. Euroopan lääkevirasto EMA totesi torstaina pitävänsä AstraZenecan rokotetta turvallisena ja tehokkaana. EMA:n mukaan rokotteella ei ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

The Wall Street Journal uutisoi, että eurooppalaiset tutkijat uskovat löytäneensä selityksen yksittäisille aivolaskimoiden tukostapauksille AstraZenecan koronavirusrokotteella rokotetuilla.

Lehden mukaan kaksi tutkimusryhmää teki toisistaan riippumatta saman havainnon, jonka mukaan rokote voi mahdollisesti laukaista joillakin ihmisillä harvinaisen autoimmuunireaktion, joka saa veren hyytymään aivoissa. Toinen tutkimusryhmä teki havainnon Norjassa ja toinen Saksassa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan se, että kaksi ryhmää tekee samanaikaisesti toisistaan riippumatta samanlaisia löydöksiä lisää tulosten uskottavuutta.

– Olemme puhuneet näistä hypoteeseista suomalaisten tutkijoiden kanssa, ja toivomme voivamme tutkia hypoteesia myös suomalaisilla.

Nohynek sanoo, että kyseinen autoimmuunireaktio on äärimmäisen harvinainen. Nohynekin mukaan on myös osin vielä epäselvää, mikä rokotteen rooli reaktion synnyssä on.

– Toisin sanoen, millä muilla riskitekijöillä on yhteisvaikutusta. Onko perimällä osuutta, on myös epäselvää.

Nohynek sanoo THL:n kannan olevan tällä hetkellä se, että toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen, ja tutkimuksia mahdollisesta yhteydestä rokottamiseen jatketaan edelleen.

– Torstaina EMA totesi, että varmuutta syy-yhteydestä ei vielä ole. Tutkijat eivät ole vielä julkaisseet tieteellistä artikkelia havainnostaan, ja on vaikea arvioida pelkästään uutisoinnin perusteella. Pitäisi nähdä mitä on tutkittu ja miten.

Nohynek lisää, että itse rokotteen osalta Euroopan lääkeviranomainen EMA on arvioinut, että AstraZenecan rokotteen hyödyt ovat suuremmat kuin todetut haitat.

– Vakavassa koronaepidemiatilanteessa pitää punnita koronataudin aiheuttama riski sairaalaan ja tehohoitoon joutumisen ja kuoleman osalta ja verrata sitä tähän hyvin harvinaisen vakavan haitan riskiin, jonka syy-seuraussuhde rokottamiseen on vielä tutkimuksen kohteena.

Euroopan lääkevirasto EMA:n tietojen mukaan lähes 20 miljoonasta AstraZenecan koronavirusrokotteen saaneesta oli 16. maaliskuuta mennessä ilmoitettu yhteensä 18 aivolaskimoiden tukostapausta. Tämän lisäksi seitsemällä rokotetulla on ilmoitettu yleistynyt suonensisäinen hyytyminen.

Haitat esiintyivät pääosin alle 55-vuotiailla naisilla ja ne ilmenivät ensimmäisten kahden viikon kuluessa rokotteen saamisen jälkeen.

THL päätti keskeyttää AstraZenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida.

Rokotusajan AstraZenecan rokotteen antamiseen varanneita kehotetaan odottamaan yhteydenottoa rokotusten järjestäjältä mahdollisen rokottamisen peruuntumisen vuoksi. Rokotusajan voi halutessaan myös perua itse.

Rokotukset muilla koronarokotteilla jatkuvat normaalisti.

Astra Zenecan koronarokotteen saaneita kehotetaan tarkkailemaan poikkeavan voimakkaita oireita, jotka voivat alkaa vasta yli kolmen vuorokauden päästä rokottamisesta. Hoitoon on hakeuduttava välittömästi, jos saa voimakkaan, selvästi jatkuvasti pahenevan päänsäryn tai erittäin voimakkaasti lisääntyviä mustelmia iholla tai limakalvoilla.