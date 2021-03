”Pidimme toistemme puolia loppuun asti” – näistä asioista Kimmo Elomaa muistetaan

Liikemies Kimmo Elomaa tunnettiin ristiriitaisena hahmona, joka eli pitkän, mutta vaiherikkaan elämän yhdessä vaimonsa Kike Elomaan kanssa.

Rakennusalalla Ruotsissa pitkään toiminut liikemies Kimmo Elomaa menehtyi lauantaiaamuna. Elomaa oli kuollessaan 68-vuotias.

Elomaa tunnetaan kansanedustaja, entisen kehonrakentajana Ritva ”Kike” Elomaan (ps) miehenä. Pariskunta eli pitkän ja vaiherikkaan avioliiton.

Kimmon ja Kiken katseet kohtasivat vuonna 1977 Turun kuumassa menopaikassa Killassa. Parin häitä tanssittiin Lokalahdessa 425 vieraan kanssa vuotta myöhemmin vuonna 1978.

Molemmat rakastivat lapsia, mutta yli 40-vuotisen avioliiton aikana he eivät lapsia saaneet. Kimmo Elomaa suri IS:n haastattelussa viime vuonna, että lapset jäivät parilta tekemättä, kun sen aika oli.

– Jos jotain elämässäni kadun, niin sitä, että meillä ei ole lapsia. Tämä elämäksi kutsuttu asia muodostuu valintojen ketjuksi.

Kimmo Elomaa kuntokoulussaan Kupittaalla joulukuussa 1981.­

Kuntosaliharjoittelu kuului pariskunnan lempipuuhiin.

– Mulle on äärimmäisen tärkeää, että parempi puoliskoni on urheilullinen ja liikkuvainen. Kumpikaan meistä ei polta eikä ryyppää. Me emme ole ryypänneet rahojamme vaan olemme syöneet ne, Kimmo Elomaa on kertonut aiemmin IS:lle.

Kesäisin pariskunta tykkäsi käydä kesäteatterissa.

Vuosien saatossa pariskunnan rakkaus oli myös koetuksella. Vuosituhannen alussa pariskunta jätti avioerohakemuksenkin, mutta se myöhemmin raukesi.

– Kun aikanaan mentiin naimisiin, Kike pyysi minua pitämään hänestä huolta. Tulen pitämään hänestä huolta jatkossakin, Kimmo Elomaa vakuutteli IS:n haastattelussa vuonna 2001.

Pariskunta oli eroamassa myös vuonna 2012, mutta eroon ei tuolloinkaan päädytty.

Elomaat asuivat vuosikausia erillään. Heillä oli kuitenkin Maskussa yhteinen koti, jossa Kimmo tunsi olonsa yksinäiseksi, kun Kike liikkui töiden parissa muun muassa Helsingissä.

Kimmo ja Kike Elomaa kuvattuina kesäkuussa 1983.­

Kimmo Elomaa oli ylpeä vaimonsa poliitikkourasta.

– Makkara, seksi ja televisio. Nehän ne miehelle yleensä riittävät. Olen ollut 30 vuotta yksin. Toivoisin, että olisi vaikka joku palvelu, josta saisi juttuseuraa. En tarkoita mitään escort-palvelua, vaan ihan vaan ihmistä tänne metsän keskelle juttuseuraksi. Harvemmin tänne kukaan vahingossa eksyy, Elomaa sanoi IS:lle vuonna 2014.

Kimmo Elomaa myönsi IS:n haastattelussa viime vuonna, että vuodet veivät pariskunnan kuitenkin etäälleen toisistaan.

– Siitä isosta rakkaudesta on kehittynyt hyvä sisko ja veli -suhde. Jos mä haluan riidan aikaiseksi, mä sen saan, ja Kike myös, Kimmo myönsi.

Terveysongelmat piinasivat miestä vuosien saatossa. Jo vuonna 2012 hän sanoi kärsivänsä sydänongelmista. Hänelle asennettiin tuolloin sydämentahdistin.

– Tämä on nähty! Olen elänyt jo sen verran, että olen nähnyt asioiden menevän päin helvettiä potenssiin neljä, Kimmo Elomaa kertoi IS:lle sarkastisesti.

Vaikka Kimmo Elomaa ei muuten julkisuudessa viihtynytkään, Linnan juhlissa hän on edustanut vaimonsa rinnalla. Niin myös itsenäisyyspäivänä 2019.­

Vuonna 2015 hänen sydämensä pysähtyi kotonaan Maskussa, mutta mies toipui siitäkin.

– Haluan kiittää erinomaista henkilökuntaa. He ovat kaikki ammatti-ihmisiä, Elomaa kiitteli.

Hän kärsi senkin jälkeen sydänongelmista, kuten IS kirjoitti vuonna 2016.

Kike Elomaa uskoo, että hänen miehensä kuoli nimenomaisesti sydänkohtaukseen.

Koirat olivat rakkaita Kimmolle ja Kikelle. Pariskunnalla oli koti Maskussa.­

– Hän sai jonkun kohtauksen, ja hän huusi nimeäni, Kike Elomaa sanoi IS:lle lauantaina.

– Yritin elvyttää häntä. Jaksoin yrittää, mutta ei ollut mitään tehtävissä.

Kimmo Elomaa sai vuosien saatossa myös lukuisia talousrikostuomioita. Esimerkiksi vuosituhannen alussa hän sai ehdottoman vankeustuomion törkeästä talousrikoksesta. Vuonna 2007 uutisoitiin, että Ruotsin valtio sai perittyä häneltä liki 2,6 miljoonan euron verovelat, jotka Turun hovioikeus oli määrännyt Kimmo Elomaan aiemmin maksamaan.

Hän joutui oikeuden kanssa tekemisiin myös viime vuosina. Vuonna 2019 Kimmo Elomaa tuomittiin puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja ampuma-aserikoksesta.

Vuonna 2012 kohistiin Elomaan yhteyksistä moottoripyöräkerho Cannonballiin, jonka poliisi on luokitellut järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Elomaa kantoi takkinsa rinnuksissa Cannonballin kannatusmerkkiä kesätapahtumassa.

– Minua pyydettiin kerhon kunniajäseneksi. He halusivat kiittää kauttani saamastaan julkisuudesta, hän kertoi IS:lle.

Nyt on surutyön aika. Kike Elomaa on saanut tukea ystäviltään. Ihmiset ovat myötäeläneet surussa. Siitä Kike Elomaa on kiitollinen.

– Olen saanut paljon palautetta, kuinka ihana tyyppi Kimmo oli. Hän oli erikoinen ja värikäs, Kike Elomaa kertoo.

– Pidimme toistemme puolta loppuun asti.