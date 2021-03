Kike Elomaa heräsi aamulla, kun Kimmo huusi hänen nimeään: ”Yritin elvyttää häntä”

– Menee pitkään ennen kuin tämän tajuaa, Kike Elomaa kertoo aviomiehensä Kimmon yllättävästä kuolemasta.

Liikemies Kimmo Elomaa (synt. 1953) kuoli lauantaiaamuna kotonaan Maskussa.

Hänet tunnetaan perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan puolisona.

Jutun alussa olevalla videolla IS haastatteli Ritva ja Kimmo Elomaata Linnan juhlissa 2018.

Pitkään sydänvaivoista kärsineellä Kimmo Elomaalla oli sydämentahdistin. Kike Elomaa uskoo puolisonsa sydämen pettäneen.

– Hän sai jonkun kohtauksen, ja hän huusi nimeäni, Kike Elomaa kertoo.

Aamuvirkkuna Kimmo Elomaa oli noussut varhain ja mennyt pariskunnan ison omakotitalon alakertaan sohvalle makoilemaan. Kike Elomaa oli yläkerrassa nukkumassa, kun hän kuuli miehensä huudon.

– Heräsin siihen, että hän huusi nimeäni alakerrassa.

Kike Elomaa, ammatiltaan röntgenhoitaja, alkoi heti elvyttää tajutonta miestään

– Soitin hätäkeskukseen ja sieltä tuli tosi hyvät ohjeet. Kesti jonkun verran, että ambulanssi tuli tänne periferiaan.

– Yritin elvyttää häntä. Jaksoin yrittää, mutta ei ollut mitään tehtävissä.

Ambulanssin saavuttua elvytystä jatkettiin, mutta se ei enää auttanut.

– He yrittivät elvyttää Kimmoa pitkään.

Sairauskohtaus tuli yllätyksenä. Kimmo Elomaa oli voinut olosuhteisiin nähden hyvin. Mitään merkkiä ei ollut nähtävissä.

– Menee pitkään ennen kuin tämän tajuaa, Kike Elomaa kertoo.

– Elämä on kovaa.

Ystävät ovat olleet tukena. Kimmo Elomaan ystävä on tullut Elomaiden kotiin tueksi.

Kike Elomaa on saanut paljon viestejä myös kansanedustajakollegoiltaan. Ihmiset ovat myötäeläneet surussa. Siitä Kike Elomaa on kiitollinen.

– Olen saanut paljon palautetta, kuinka ihana tyyppi Kimmo oli. Hän oli erikoinen ja värikäs, Kike Elomaa kertoo.

– Pidimme toistemme puolta loppuun asti.

Pariskunnan koirat Sylvi-Tuulikki ja Marski olivat Kimmo Elomaalle rakkaita ystäviä. Koirat ovat vaistonneet, että jotain on tapahtunut. Talo on hiljainen. Jäljellä on vain suunnaton suru.

– Koirat ovat ihmeissään. Ne tulivat joka ilta Kimmon tykö.