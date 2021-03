Miksi Suomi keskeytti AstraZenecan käytön nyt, kun muut jatkoivat? IS kysyi THL:ltä 10 kysymystä yllätyspäätöksestä

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen vastasi IS:n kysymyksiin muuttuneesta rokotustilanteesta.

Suomi keskeytti perjantaina AstraZenecan koronarokotteen käytön viikon ajaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päätti keskeytyksestä sen jälkeen, kun lääkevirasto Fimean tietoon tuli lyhyessä ajassa kaksi tapausta, joissa potilas oli saanut aivolaskimotukoksen rokottamisen jälkeen.

Usea Euroopan maa oli keskeyttänyt AstraZenecan rokotteen jakelun Suomea ennen.

Euroopan lääkevirasto EMA linjasi torstaina, että AstraZenecan rokote on tehokas ja turvallinen rokote. Rokotteeseen ei liity yleistä riskiä saada verisuonitukosta.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen vastasi IS:n kysymyksiin perjantai-iltana sähköpostitse.

1. Ainakin osa AstraZenecan käytön keskeyttäneistä EU-maista ilmoitti jatkavansa AstraZenecalla rokottamista EMA:n torstain linjauksen jälkeen. Suomi sen sijaan päätti keskeyttää rokottamisen. Aiemmin Suomessa on sanottu, että EMA:n linjauksien mukaan mennään. Mistä tämä suunnanmuutos johtuu?

THL:n päätös tilapäisestä keskeytyksestä perustuu osaltaan EMA:n arvioon, jonka mukaan rokotteen mahdollista yhteyttä kahteen hyvin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön tutkitaan lisää. Niihin liittyy vähentynyt verihiutaleiden määrä ja lisääntynyt taipumus verisuonitukoksiin. EMA:n mukaan lähes 20 miljoonalla rokotetulla on 16.3.2021 mennessä ilmoitettu yhteensä 18 tapausta aivolaskimoiden tukoksesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta perjantaina saadun tiedon mukaan Suomessa on todettu kaksi aivolaskimotukosta 4–10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä, ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. AstraZenecan rokotteen käytön keskeyttämispäätös on tehty varovaisuusperiaatteella tilanteen arvioimiseksi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi perjantaina AstraZenecan rokotusten hyllyttämisestä Suomessa.­

2. Myös Maailman terveysjärjestö WHO linjasi, että AZ:n hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset haitat ja rokotteella on ”valtava potentiaali” koronaviruksesta johtuvien kuolemien estämiseen. Veritulppatapauksia on ollut todella vähän suhteessa rokotettujen määrään. Miten näitä asioita, hyötyjä ja haittoja, punnittiin keskenään, kun päätös keskeyttämisestä tehtiin?

THL:n päätös on tehty tänään saatujen tietojen perusteella. Hyötyjä ja haittoja arvioidaan ensi viikon aikana.

3. Milloin ja miten AZ:n ja veritulppien mahdollisesta syy-yhteydestä saadaan varma tieto?

Tätä on vielä vaikeaa arvioida.

4. Mitä pitää tapahtua, jotta AZ:lla rokottamista jatketaan Suomessa 29.3.? Onko mahdollista, että AZ jää kokonaan pois rokotusohjelmasta? Mitä se konkreettisesti tarkoittaisi rokottamiselle – kuinka pitkälle esimerkiksi työikäisen perusterveen rokottaminen siirtyisi?

On vielä vaikeaa arvioida mihin johtopäätöksiin päädytään ensi viikon arvioinnissa. Mahdollisten harvinaisten haittojen arvioinnissa tarvitaan usein kansainvälistä yhteistyötä.

5. Miten paljon AstraZenecan rokotteita on nyt Suomessa odottamassa rokotuksen antamista? Ts. kuinka montaa rokoteannosta tämä hyllytys nyt koskee? Entä kuinka suuri osuus tähän asti annetuista rokotteista on AstraZenecaa?

Suomessa on annettu noin 140 000 annosta AstraZenecan rokotetta. THL:llä on tietoja rokotejakelusta ja varastotilanteesta eri sairaanhoitopiireissä, mutta en itse pysty nyt perjantai-iltana tarkistamaan tätä tilannetta vaan ehdottaisin, että toimittaja olisi maanantaina yhteydessä THL:n lääketukkukauppaan, joka hoitaa rokotejakelua.

6. Miten Suomen veritulppaepäilyt on huomattu? Kuinka vakavia tilanteita ne ovat olleet? Onko niillä keskenään tai Euroopan muiden epäilyjen kanssa jotain yhdistävää tekijää kuten ikä tai jokin sairaus?

Emme tässä vaiheessa anna tarkempia tietoja potilaista heidän yksityisyytensä turvaamiseksi.

7. Jos AstraZenecan käyttö päätettäisiin lopettaa Suomessa kokonaan, miten käy niiden suomalaisten, jotka ovat saaneet yhden AZ-rokoteannoksen. Jäävätkö he ilman toista annosta vai voiko antaa jotakin toista rokotetta tehosteeksi?

Tähän kysymykseen vastataan ensi viikon aikana.

8. Miten pystytään palauttamaan ihmisten luottamus AstraZenecaan, jos todetaankin, ettei sen käyttöön liity riskejä? Nyt on jo tullut ilmi tapauksia, että ihmiset eivät halua ottaa AstraZenecan rokotetta.

Luottamus rakennetaan avoimuudella ja ajantasaisella viestinnällä siitä mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä.

9. Jos AstraZeneca-rokotuksia tauon jälkeen jatketaan, onko mahdollista, että esim. veritulppariskin ihmisille annettaisiin jotain muuta rokotetta jatkossa? Tai voiko AstraZeneca-rokotteesta itse kieltäytyä ja vaatia toista rokotetta – mitä silloin tapahtuu?

Tätä arvioidaan ensi viikon aikana.

10. Voidaanko veritulppariskin ihmisille määrätä rokotteen saamisen yhteydessä esimerkiksi verta ohentavaa lääkettä vaikka viikoksi? Voisiko jostain tällaisesta olla hyötyä?

Tämä on hyvin epätodennäköistä. Lääkitykseen liittyvä riski olisi todennäköisesti paljon suurempi kuin rokotukseen mahdollisesti liittyvä riski.