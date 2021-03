Husin alueelle 1,6-kertainen määrä, Pohjois-Karjala jää alle puoleen – katso, miten ehdotettu uusi rokotejärjestys vaikuttaisi kotialueellasi

Hus, Varsinais-Suomi ja Etelä-Karjala saisivat nykyistä enemmän rokotetta, muilla alueilla rokotteiden määrä vähenisi.

Koronarokotusten alueellinen painottaminen tietäisi Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen selvää rokotelisäystä.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar päätyi torstai-iltana suosittelemaan, että rokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemiologinen tilanne eri alueilla.

Tähän asti rokotteita on jaettu eri sairaanhoitopiireille käytännössä alueen väkiluvun mukaan. Krarin puheenjohtaja Ville Peltola sanoi, että ajatuksena on, että jakelua muutettaisiin siten, että se painottuisi kolmeen seikkaan.

Kolmasosa rokotteista jaettaisiin edelleen väkiluvun mukaan, kolmasosa alueella todettujen tautitapausten suhteessa kokonaistartuntoihin ja kolmasosa alueella olevien sairaalapotilaiden suhteessa koko potilasmäärään.

Ilta-Sanomien laskutoimitusten perusteella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on suurin hyötyjä. Tähän mennessä Hus on saanut väkimääränsä perusteella 30,73 prosenttia rokotteista eli kuvitteellisesta 10 000 annoksen rokote-erästä 3 073 kappaletta.

Painotetun laskentamallin perusteella rokotemäärä nousee 4 918:aan, eli kasvu on 1,6-kertainen. Eli uudistuksen toteutuessa Husin alueelle tulisi 100 000 annoksen sijasta 160 000 annosta, 300 000 annoksen sijasta 480 000 ja niin edelleen.

– Varmasti sillä on iso merkitys. On suuri muutos, jos rokotetta alkaa tulla Husiin yli 1,5-kertainen määrä. Sillä on varmasti merkitystä tautitapausten määrään, sairaalahoidon tarpeeseen ja jopa kuolinlukujen määrään muutaman viikon kuluessa, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi.

Myös toinen vakava epidemia-alue Varsinais-Suomi saisi yli kolmanneksen enemmän rokotetta kuin nykymallissa ja Etelä-Karjala viidenneksen enemmän.

Päijät-Hämeen ja Ahvenanmaan rokotetoimitukset pysyisivät käytännössä ennallaan, kaikki muut sairaanhoitopiirit joutuisivat luopumaan osasta annoksistaan pääasiassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen hyväksi.

Isossa osassa sairaanhoitopiireistä pudotus olisi iso. Puolet Suomen 21 sairaanhoitopiiristä joutuisi tulemaan jatkossa toimeen yli 40 prosenttia pienemmällä rokotemäärällä.

Mäkijärvi miettii, että alueellisiin rokotemääriin puuttuminen varmasti aiheuttaa keskustelua ja harmistustakin eri puolilla Suomea.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvelee, että rokotusjärjestykseen kajoaminen aiheuttaa varmasti pulinaa eri puolilla Suomea. Hus on ehdotetun uudistuksen suurin hyötyjä.­

– Täytyy läpinäkyvästi avata, kenelle ylimääräiset rokotteet kohdistuvat. Ne menevät suuressa tartunta- ja sairastumisriskissä oleville, Mäkijärvi sanoi.

Suurin pudotus tulisi Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymän Siun soten alueelle. Pohjois-Karjalan epidemiologinen tilanne on yhdessä Kainuun kanssa Suomen paras. Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä vain vähän tautitapauksia ja sairaalassa hoidettavia koronapotilaita, joten sinne toimitettaisiin jatkossa alle puolet nykyisestä rokotemäärästä.

– Näin olemme pelänneet. Pohjois-Karjalan kannalta olisimme toivoneet, että olisimme saaneet enemmän rokotteita. Pohjois-Karjalassa on paljon eri tauteja sairastavia riskiryhmäläisiä sekä myös paljon iäkkäitä ihmisiä, Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen harmittelee.

Kaipiainen korostaa, että vaikka Pohjois-Karjala on palannut epidemian perustasolle, yhtään ei ole varaa hengähtää.

– Ei voi tuudittautua, että tilanne pysyisi hyvänä. Mutta mieluummin me tässä tilanteessa olemme, että on vähän rokotetta ja vähän koronapositiivisia, kuin että tilanne olisi toisinpäin, Kaipiainen sanoi.

Lopullisia laskelmia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa THL:ssä tekevä erikoistutkija Simopekka Vänskä huomauttaa, että uusi painotus ei olisi mitenkään kiinteä tai lukittu.

Turun seudulla koronatilanne on heikentynyt nopeasti vaikeaksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oli perjantain tilanteen mukaan sairaalahoidossa 45 koronapotilasta.­

– Jos jokin alue saa rokotetta paljon ja onnistuu painamaan epidmiatilanteen alas, alue saisi jatkossa vähemmän rokotetta. Vastaavasti jos jossain epidemiatilanne pahenee, sinne menisi suurempi toimitus, Vänskä sanoo.

Painotuksessa ei käytettäisi alueen ilmaantuvuuslukua vaan sen hetken todellisia tartuntamääriä.

– Aina kun rokotteita tilataan, päivitettäisiin ajankohtainen tilanne. Ei rokotteita sentään ruveta alueelta toiselle siirtelemään, Vänskä sanoo.

Vänskä myös painottaa, että minkään alueen ei tarvitse pelätä jäävänsä kokonaan ilman rokotteita, vaikka ne onnistuisivat painamaan tartuntaluvut vaikka nollaan eikä koronapotilaita olisi sairaalassakaan.

– Kun väestöosuus on painotuksessa mukana, rokotusohjelma pysyy joka alueella koko ajan käynnissä, Vänskä sanoo.

Vänskä muistuttaa vielä, että kevättä kohti rokotusmäärät todennäköisesti nousevat suurestikin. Vaikka monelle alueelle on tulossa pudotusta jaettaviin nykymääriin, rokotetoimitusten kasvaessa monella alueella absoluuttinen annosmäärä pysyy silti samana.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar esitti, että koronavirusrokotteiden jakelussa painotettaisiin entistä enemmän alueellista epidemiologista tilannetta.­

THL arvioi seuraavaksi Krarin esitystä ja esittää oman arvionsa perusteella rokotusjärjestykseen muutosta sosiaali- ja terveysministeriölle, josta asia puolestaan tarvittaessa etenee STM:n kannanoton jälkeen asetusmuutosesityksenä valtioneuvostolle.

Rokotusten alueellinen painotusmuutos voi toteutua aikaisintaan 3–4 viikon kuluttua päätöksestä.

– Kyllähän koko prosessiin helposti voi 1–2 kuukautta mennä. Itse toivon, että ratkaisu tulisi nopeasti, oli päätös sitten mikä tahansa, Mäkijärvi sanoi.