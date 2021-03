Uutissuomalainen: Saimaannorpan suojelusta syntymässä kiista vihreiden ja keskustan välille

Vihreät pidentäisi verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun, keskusta ei.

Hallituksessa on kehittymässä kiista saimaannorpan suojelusta, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta pitäisi päättää nopeasti, sillä nykyinen suojeluasetus päättyy pian ja uusi pitäisi saada voimaan 15. huhtikuuta.

Vihreät haluaisi pidentää verkkokalastuskieltoa kuukaudella heinäkuun loppuun ja keskusta pitäisi rajoitukset ennallaan, huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Toinen kiistanaihe on se, etteivät solmutiheydeltään alle 20 millimetrin muikkuverkot ole kiellon piirissä.

Näkemyserot tulivat esille tammikuussa raporttinsa antaneessa Saimaannorppa ja kalastus -työryhmässä, joka ei päässyt yksimielisyyteen verkkokalastuskiellon kestosta.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan norppakannan vahvistuminen ei poista tarvetta verkkokalastuksen lisärajoituksille.

– Norppien muut elinolosuhteet ovat heikentyneet: talvet ovat muuttuneet entistä epävarmemmiksi ja yhä useammin pesintä epäonnistuu. Verkkokuolleisuus sen sijaan on asia, johon pystymme vaikuttamaan, Mikkonen sanoi.

Norppien määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 240 hylkeestä 420–430:een. Laji on silti erittäin uhanalainen. Vuosina 2000–2020 norppia kuoli selvästi eniten heinäkuussa, 31 yksilöä.

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk) pitäisi verkkokalastusrajoitukset ennallaan, koska norppakanta kasvaa suojelustrategian mukaisesti.

– Velvollisuutemme on suojella saimaannorppaa ja haluamme sen tehdä. Keskeistä on, että se on hyväksyttävää vesialueen omistajien, kesäasukkaiden, kalastajien ja kaikkien muiden toimijoiden kannalta, Leppä sanoi.