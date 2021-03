Kommentti: AstraZeneca-kriisiä ei olisi kaivattu – mutta parempi mennä varmuus edellä

Rokotusongelma voi vaikuttaa liikkumisrajoitusten määräämiseen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tätä ei olisi kaivattu

Ilmoitus AstraZenecan koronarokotteen käytön keskeyttämisestä viikoksi on huono uutinen Suomen kamppailussa koronavirusta vastaan. Silti varotoimi on järkevä.

Vasta torstaina Euroopan lääkevirasto EMA suositti rokotteen käytön jatkamista, kun useat Euroopan maat olivat ensin keskeyttäneet sen käytön väliaikaisesti. On aika vaikea kuvitella, että ristiriitaiset uutiset eivät lisäisi ihmisten epävarmuutta.

Nyt rokotusvuoroja perutaan, mikä on pettymys monelle suojaa pitkään odottaneelle. Vuodenvaihteessa rokotuskampanjat alkoivat suuren optimismin vallassa. Tämä on toistaiseksi kovin isku sille, vaikka muitakin rokotteita on käytössä.

Sillä voi olla vaikutuksia myös Suomessa määrättäviin rajoitustoimiin. Hallitus on aiemmin aloittanut liikkumisrajoitusten valmistumisen. Niihin ei kuitenkaan haluttaisi turvautua.

Nyt sekin saattaa silti olla lähempänä.

Varmuus parasta

Jo 140 000 suomalaista on saanut AstraZenecan rokotteen. Keskeytyksen syynä on kaksi tapausta. Niissä epäillään rokotetuilla harvinaista veren hyytymishäiriötä. Nyt selvitetään onko niillä yhteyttä rokotteeseen.

Myös muutaman muun epäilyt vaikuttavat päätökseen. Niissäkin on kyse hyvin harvoista tapauksista suurissa rokotettujen massoissa.

Näin hyvä terveydenhuolto kuitenkin toimii. Epäilykset pitää selvittää. On esimerkiksi mahdollista, että on ryhmiä, joille rokote ei sovi, vaikka se ei muille vaaraa aiheuttaisikin. Tämä pitää tutkia.

Toisessa vaakakupissa painaa se, että Suomessa rokotteet, myös AstraZeneca ovat jo pelastaneet paljon ihmishenkiä. Vaikka tartuntatilanne on meillä nyt pahempi kuin koskaan pandemian aikana, kuolleisuuden nousu ei ole ollut niin jyrkkä kuin pelättiin.

Hermojen pitää kestää

AstraZeneca on ollut otsikoissa myös toimitusvaikeuksiensa vuoksi. Lohtua on tuonut se, että Pfizer on saanut lisättyä oman rokotteensa valmistusta. Jo aiemmin kerrottiin, että sillä on tarkoitus korvata AstraZenecan aiottu rooli suomalaisten ”kansanrokotteena”.

Kahdesta muusta hyväksytystä rokotteesta Modernan erät ovat olleet pieniä ja Johnson & Johnsonin rokote on vasta tulossa Eurooppaan. Muitakin rokotteita on tämän vuoden aikana luvassa.

Koronaviruksen aiheuttamasta vaarasta ja elämän hankaloitumisesta päästään eroon vain rokotteiden avulla. Nyt se saattaa kestää hieman pidempään.

Suomalaisten hermojen pitää myös kestää.