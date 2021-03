Niko Ranta-aho pysyy vangittuna – tutkinnassa tarvitaan nyt Espanjan apua

Törkeistä huumausainerikoksista epäilty liikemies Niko Ranta-aho pysyy yhä vangittuna. Rikosepäily laajeni, ja nyt sen tutkinnassa tarvitaan Espanjan apua.

Pirkanmaan käräjäoikeus päätti perjantaina, että liikemies Niko Ranta-aho pysyy yhä tutkintavankeudessa epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä törkeästä veropetoksesta.

Suomen tekemän luovuttamispyynnön perusteella Ranta-aho tuotiin Espanjasta Suomeen helmikuussa, jolloin hänet vangittiin.

Ranta-ahon epäillään jatkaneen huumerikoksia sen jälkeen, kun hänet vapautettiin Katiska-vyyhdin tutkintavankeudesta viime vuoden kesäkuussa.

Epäillyt törkeät huumausainerikokset ovat tapahtuneet Vantaalla ja Helsingissä viime vuoden elokuun ja marraskuun välisenä aikana. Epäilty törkeä veropetos tapahtui Tampereella vuosien 2016–2020 välisenä aikana.

Luovuttamispyynnön jälkeen tuli ilmi, että Ranta-ahoa olisi syytä epäillä kahdesta muustakin törkeästä huumausainerikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä, Lahdessa ja Mäntsälässä viime vuoden joulukuun ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana.

Koska julki tulleet uudet rikosepäillyt eivät olleet luovuttamispyynnön perusteena, Pirkanmaan käräjäoikeus joutui tekemään perjantaina vangitsemisen jatkamisen lisäksi toisen, harvinaislaatuisen ratkaisun.

Syyttäjä joutuu nyt pyytämään Espanjan valtiolta lupaa siihen, voiko se syyttää Ranta-ahoa luovuttamispyynnön jälkeen ilmi tulleista epäillyistä rikoksista. Jos lupa tulee, Ranta-ahon vapaus voidaan näidenkin rikosepäilyjen pohjalta riistää. Tästä on olemassa jo vangitsemispäätös.

Mahdolliset syytteet näissä uusissa rikosepäilyissä pitää nostaa 18. toukokuuta mennessä.

Ranta-aho on suuren Katiska-huumevyyhdin toinen pääepäilty. Tämän kokonaisuuden istunnot on jo pidetty Helsingin käräjäoikeudessa, mutta tuomiota ei ole vielä annettu. Käräjäoikeuden on tarkoitus antaa ratkaisunsa Katiska-jutussa huhtikuussa.