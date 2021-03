– Melkein joka perjantai ja lauantai on kotikekkerit... juhlitaan niin saunassa kuin porealtaassa... paikalla kymmeniä ihmisiä... käsidesi ainoa varotoimi. Näin kertovat suomalaiset, jotka eivät malta korona-ajasta huolimatta lopettaa bilettämistä.

Koronavirusepidemia on sulkenut baarit, mutta ihmisten juhlahaluja se ei ole vienyt. Kun julkiset paikat ovat säpissä, bileitä pidetään yksityisissä tiloissa.

Ilta-Sanomat uutisoi viime viikolla, että esimerkiksi Levin luksusmökillä pidettiin päiviä jatkuneet juhlat maaliskuun alussa. Bileillä oli ikävät seuraukset: ne poikivat ainakin yhdeksän koronatartuntaa.

Levin alueella on voimassa suositus kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta. Lisäksi aluehallintovirasto on kieltänyt yli kuuden hengen julkiset kokoontumiset.

Vaikka koronatilanne pahenee, uusia juhlia on suunnitteilla.

” Melkein joka perjantai ja lauantai on kotikekkerit, koska baariin ei pääse. 5-10 henkeä paikalla.

Tällä viikolla IS uutisoi, että Himoksella on tarkoitus järjestää joukko kemuja huhtikuun puolivälissä. IS:n tietojen mukaan siellä on tarkoitus viettää ainakin kuudet isommat parinvaihtoteemaiset juhlat, joihin kokoontuu pahimmillaan yli 200 ihmistä.

Kuinka paljon korona-ajan ”salabileitä” todellisuudessa järjestetään?

Poliisihallituksen viestinnästä kerrotaan, että yksityisten juhlien määrä on kasvussa. Tarkkaa määrää ei silti tiedä kukaan.

– Poliisilla ei ole erillistä koronakoodia, joten tarkkoja lukuja näistä juhlista ei ole antaa. Näin näppituntumalla voi kuitenkin sanoa, että juhlien määrä on kasvussa, poliisihallituksen viestintäpäällikkö Marko Luotonen kertoo IS:lle.

– Nuorilla on tarve purkaa turhautumistaan, se on ihan selvä juttu. Heillä ei ole nyt helppoa.

” Koko opiskeluaikamme on ollut koronan runtelemaa. Olemme olleet yksinäisiä ja tylsistyneitä. Hyödyt voittavat haitat.

Aluehallintovirasto on juhlijoiden edessä voimaton.

– Emme voi puuttua asiaan, Avin Etelä-Suomen viestintäpäällikkö Johanna Koskela kertoo IS:lle.

– Jos kyseessä on yksityisluonteinen tilaisuus, viranomaisilla ei ole toimivaltaa. Emme voi kieltää, emmekä puuttua.

” Musiikki soi, viini virtaa ja kaikilla on hauskaa. Koronasirkukselle nauretaan päin naamaa.

Miekkataksin saa paikalle vain, jos tilaisuus aiheuttaa häiriötä tai haittaa yleisesti turvallisuutta.

– Poliisi puuttuu, jos juhlat aiheuttavat vaaraa tai häiriötä. Tämä on hankala juttu. Viranomaisten päätöksillä voidaan rajoittaa voimakkaastikin kokoontumisia, mutta tästä päästä homma vuotaa. Viranomainen on yksityisjuhlien edessä keinoton. Lainmukainen toimivalta ei ulotu niihin asti.

Niin kauan kun liikkumista ei rajoiteta, valistus on ainoa keino hillitä kokoontumisia.

– Vaikka emme voi puuttua bileisiin, meillä on voimakas suositus, että pidättäydyttäisiin myös yksityisistä kokoontumisista. Tilanne on vakava.

Ilta-Sanomat kysyi suomalaisilta tällä viikolla verkkokyselyllä, ovatko he osallistuneet korona-aikana kokoontumisrajoituksia rikkoviin juhliin ja jos ovat, pyrittiinkö juhlissa noudattamaan koronaturvallisuutta.

Vastauksia tuli runsaasti.

” Käsidesiä oli kyllä joka puolella, mutta se taisi olla ainut varotoimi.

Eräs Helsingin ja Lapin hiihtokeskusten juhlakulttuurin tuntijaksi esittäytyvä nainen kertoo, että pitoja on pidetty koronarajoituksista huolimatta koko epidemian ajan.

– Jos baarit ovat auki, niissä juhlitaan se mitä voidaan. Bileet jatkuvat yksityisissä tiloissa pilkun jälkeen – tai nyt rajoitusten aikana koko ajan, nimettömänä pysyttelevä nainen kuvailee.

Nainen kertoo tietävänsä useamman pääkaupunkiseudulta Leville matkustaneen henkilön, joka on saanut sieltä koronan.

Naisen havaintojen mukaan myös työntekijät saattavat joissakin hiihtokeskuksissa osallistua juhlintaan. Koronaturvallisuudesta ei hänen mukaansa ole puhettakaan.

– Nyt kun ravintolat ovat kiinni ja työntekijät lomautettuina, aikaa juhlimiselle on entistä enemmän.

Eräs kyselyyn vastannut kertoo bileistä, joissa mökillä oli peräti 60 ihmistä samaan aikaan. Koronarajoituksista ei juhliessa hänen mukaansa piitata.

” Turvavälit pysyivät jotenkuten. Kaveri riehui kännissä ja sai mustan silmän.

Eräs kyselyyn vastannut puolestaan kertoo, että koronarajoitukset ovat olleet lähinnä naurun aihe.

– Musiikki soi, viini virtaa ja kaikilla on hauskaa. Koronasirkukselle nauretaan päin naamaa. Ei käytetä maskeja, eikä piitata turvaväleistä, eräs vastaaja kertoo.

– Olen osallistunut bileisiin, jossa vuokrattiin tila ja meitä oli noin 40 henkeä. Koronasta ei juurikaan piitattu, toinen puolestaan kuvailee.

Megabileiden rinnalla ihmiset juhlivat myös pienimmissä yksiköissä.

– Melkein joka perjantai ja lauantai on kotikekkerit, koska baariinkaan ei pääse. 5–10 henkeä paikalla, eräs kertoo.

– Ihan pienissä ryhmissä ollaan juhlittu. 4–8 henkilöä. Tunnistamme, ettei se ole moraalisesti hyväksyttävää. Siksi tieto pidetään pienen porukan sisällä, toinen tunnustaa.

Mikä saa ihmiset uhmaamaan rajoituksia, suosituksia ja pahimmillaan tappavaa tautia?

IS:lle tulleissa yhteydenotoissa korostuvat epidemian vähättely, piittaamattomuus sekä tylsistyminen.

Osa juhlijoista uskoo – tai uskottelee itselleen – ettei virus leviä tuttujen kesken.

– Samoja ihmisiä siellä on, joita näen muutenkin arjessa.

– Kuvitellaan, ettei virus tartu puolitutussa porukassa.

Toki juhlat aiheuttavat osassa myös katumusta.

– Olin kaveriporukan kanssa juhlissa Pohjois-Pohjanmaalla ihan hiljattain. Paikalla oli noin kolmekymmentä ihmistä. Kaduttaa nyt jälkikäteen, kun olin siellä. En aio juhlia hetkeen, eräs kertoo.

– Olin opiskelijabileissä, joissa juhlijoita oli noin kaksikymmentä. Ensimmäisessä juhlapaikassa turvavälejä pystyi vielä joten kuten noudattamaan, mutta loppuiltaa myöten ja paikan vaihtuessa ei enää pystynyt. Käsidesiä oli kyllä joka puolella, mutta se taisi olla ainut varotoimi, eräs toinen kuvailee juhlia.

– Kaduttaa kyllä jälkeenpäin.

Viranomaiset voivat vain vedota ihmisiin.

– Epidemia on räjähdysherkässä tilanteessa, ja virus voi lähteä hyvin herkästi leviämään. Jokaisen kansalaisen vastuulla on tehdä voitavansa, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas tiivisti Ilta-Sanomissa Levin koronabileiden yhteydessä.

Muun muassa näin suomalaiset kertoivat IS:n verkkokyselyssä tällä viikolla:

– Järjestettiin kaveriporukalla juhlat, jonne tuli noin 40–50 henkilöä. Koko opiskeluaikamme on ollut koronan runtelemaa. Olemme olleet yksinäisiä ja tylsistyneitä. Hyödyt voittavat haitat.

– Ollaan pidetty juhlia työkaverilla ja ystävien kanssa. Juhlittu pyöreitä isommilla porukoilla niin saunassa kuin porealtaassa.

– Pidimme piilofestarit maan alla. Ne kestivät viikonlopun yli. Rajoituksista ei tietoakaan.

– Turvavälit pysyivät jotenkuten. Kaveri riehui kännissä ja sai mustan silmän.

– Ei mitään tietoa, saati puhetta, koronasta. Kaikki nauttivat seurasta.

– Ei niissä juhlissa mitään varotoimia käytetty. Se oli kyllä jokaiselle osanottajalle selvä.

