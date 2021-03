Poliisi tutkii nuorten keskinäisiä pahoinpitelyjä Lahdessa

Pahoinpitelyt ovat poliisin mukaan olleet lähinnä lyömistä ja potkimista.

Poliisi tutkii nuorten välisiä pahoinpitely- ja uhkailutapauksia Lahden Launeen kaupunginosassa. Hämeen poliisin mukaan epäiltyjä tapauksia on muutamia ja ne liittyvät samaan henkilöpiiriin.

Pahoinpitelyt ovat poliisin mukaan olleet lähinnä lyömistä ja potkimista. Lisäksi nuoret ovat uhkailleet toisiaan henkilökohtaisesti tai eri viestikanavissa.

– Toistaiseksi vakavammilta vammoilta on säästytty, mutta tilanne on osoittanut eskaloitumisen merkkejä ja vastakkainasettelun kierre on alkanut, kertoo poliisi tiedotteessa.

Osa rikoksista epäillyistä nuorista on täyttänyt 15 vuotta eli he ovat rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Osa taas on alle 15-vuotiaita.

Väkivallanteot ovat poliisin mukaan tapahtuneet ulkona. Useita nuoria on ollut seuraamassa, kun yksittäiset henkilöt ovat tapelleet. Poliisin mukaan väkivalta on ollut molemminpuolista ja taustalla on ollut nuorten keskinäisiä vastakkainasetteluja.

Poliisi on saanut ilmoituksia tapahtumista nuorilta itseltään ja heidän huoltajiltaan. Ilmoittajina on ollut myös muita henkilöitä. Asioita on käsitelty viranomaisten yhteistyönä.