THL: Suomessa on todettu 770 uutta korona­tartuntaa – näillä paikka­kunnilla eniten uusia tapauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt tiedot koronatartunnoista Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 770 uutta koronatartuntaa.

Torstaina uusia koronatartuntoja todettiin Suomessa 804 ja keskiviikkona 842.

THL kertoo myöhemmin tänään uusien kuolemantapausten, sairaalahoidossa olevien sekä rokotettujen määrän. Eiliseen mennessä virukseen liittyviä kuolemia oli tilastoitu 805, ja sairaalahoidossa oli 275 ihmistä, joista 50 tehohoidossa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 112 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on todettu 4 952, mikä on 541 enemmän kuin edellisellä viikolla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa yli 70 200.

Eniten uusia tartuntoja on todettu 20–30-vuotiaiden sekä 30–40-vuotiaiden ikäryhmissä.

Eniten uusia tartuntoja on todettu seuraavilla paikkakunnilla:

Helsinki 252

Espoo 74

Turku 70

Vantaa 67

Tampere 40

Ilmaantuvuudeltaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on selkeästi Suomen pahinta tautialuetta ilmaantuvuusluvullaan 340. Toiseksi pahin tilanne on Varsinais-Suomessa, jossa ilmaantuvuus on 245. Ilmaantuvuus kuvaa tartuntojen määrää asukaslukuun nähden viimeisen kahden viikon aikana.

Paras tilanne on Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, jossa ilmaantuvuus on 16:n paikkeilla.

Yllä olevalla videolla THL:n torstaina julkaisema tuore katsaus koronavirustilanteeseen Suomessa.