Rikosepäilyt liikemies Niko Ranta-ahon ympärillä synkkenevät.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan liikemies Niko Ranta-ahoa epäillään jälleen uusista rikoksista.

Ranta-aho tuotiin Espanjasta Suomeen helmikuussa, jolloin hänet vangittiin epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Ranta-ahon epäillään jatkaneen huumerikoksia sen jälkeen, kun hänet vapautettiin tutkintavankeudesta viime vuoden kesäkuussa.

Keskusrikospoliisi on jatkanut asian selvittämistä, ja nyt on käynyt ilmi, että Ranta-ahoa epäillään näiden lisäksi kahdesta muustakin törkeästä huumausainerikoksesta. Nämä epäilyt tulivat ilmi vasta sen jälkeen, kun Ranta-ahosta oli tehty jo tehty luovuttamispyyntö Espanjaan.

Ranta-ahon vangitsemista käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa perjantaina. Ranta-aho haluaa tutkintavankeudesta vapauteen.

Sen lisäksi Ranta-ahoa vaaditaan vangittavaksi nyt ilmi tulleista kahdesta törkeästä huumausainerikosepäilystä.

Luovuttamisprosessin aikana Ranta-aho piti kiinni oikeudesta, että häntä voisi syyttää vain niistä rikoksista, joiden perusteella hänet luovutettiin Espanjasta Suomeen. Ranta-aholta kysytään tämänpäiväisessä vangitsemisoikeudenkäsittelyssä, suostuuko mies siihen, että häntä voi syyttää myös luovuttamispyynnön jälkeen ilmi tulleista rikoksista.

Jos Ranta-aho kieltäytyy, oikeus voi vangita hänet poissaolevana. Sen jälkeen syyttäjät tekevät Espanjaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jolla pyydetään lupaa syyttää myös luovutuksen jälkeen ilmitulleista rikoksista. Tavallisesti Espanjan valtio on luvan myöntänyt.

Ranta-aho on suuren Katiska-huumevyyhdin toinen pääepäilty. Tämän kokonaisuuden istunnot on jo pidetty Helsingin käräjäoikeudessa, mutta tuomiota ei ole vielä annettu. Käräjäoikeuden on tarkoitus antaa ratkaisunsa Katiska-jutussa huhtikuussa.