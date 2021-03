Viikonloppuna pyryttää vielä reilusti lunta. Ensi viikon sää näyttää jo huomattavasti keväisemmältä.

Viikonloppua vietetään vaihtelevissa sääolosuhteissa.

– Luvassa on tosiaan kaikenlaista: lunta, voimakasta tuulta, lauhtuvaa ja välillä aurinkoakin, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo.

– Paikoin viikonloppuna on lumipyryjä.

Perjantaina koko Suomessa ollaan pakkasen puolella. Etelä- ja Keski-Suomessa on pääosin aurinkoista. Lapissa voi sadella lunta, ja aivan pohjoisimmassa Lapissa on koviakin puuskatuulia.

Perjantain ja lauantain välisen yön sekä lauantaiaamun aikana sadealue kulkee maan etelä- ja keskiosien yli.

– Sade tulee pääosin lumena, Latvala sanoo.

Pakkaset väistyvät lauantain aikana. Lämpötila voi nousta suojan puolelle. Länsiosissa jopa viiden asteen tienoille.

– Föhn-tuuli lämmittää lännessä, ja jonkin verran Lapissakin.

Maaliskuun sää on vaihtelevaa. Nämä kuvat on otettu 9. ja 7. maaliskuuta.­

Kuivasta säästä ei Latvalan mukaan ehditä nauttia kauaa.

– Seuraava sadealue saapuu jo lauantai-iltana ja kulkee yön aikana Suomen yli. Sunnuntaina päivälläkin paikoin satelee. Etelässä ja lännessä voi tulla paikoin vettä.

Kovaa lumipyryä on ennustettu maan itäosaan, Kainuuseen, Koillismaalle ja Etelä-Lappiin.

Sunnuntaina lämpötila on muutaman asteen nollan yläpuolella, mutta tuuli on voimakasta. Forecan torstaina julkaistun ennusteen mukaan luvassa on kovaa pyryä Jyväskylän pohjoispuolella.

– Puuskat ovat kovia etelää myöten.

Lumisateet haittaavat ajokeliä. Lapissa lunta voi tulla vuorokauden aikana yli kymmenen senttiä.

” Aika hyvältä näyttää sen suhteen, että kevät alkaisi.

– Etelässä ja idässä lunta kertyy noin viisi senttiä. Lännessä lumisademäärät jäävät vähäisemmäksi.

– Kun sää sitten lauhtuu, niin tiet muuttuvat liukkaammiksi.

Kun viikonlopun lumipyryistä ja puuskaisesta tuulesta on selvitty, säässä tapahtuu merkittävä käänne kohti kevättä.

– Aika hyvältä näyttää sen suhteen, että kevät alkaisi. Päivittäinen ennuste menee reilusti nollan yläpuolelle. Jopa kymmenen asteen lämpötilat ovat mahdollisia etenkin lännessä.

Latvalan mukaan ensi viikko on keskimääräistä lämpimämpi koko Pohjois-Euroopan alueella. Lumet alkavat sulaa.

– En vielä kuitenkaan voi suoraan sanoa, että terminen kevät alkaa. Mutta hyvältä näyttää ainakin maan eteläosissa. Öisin voi olla vielä ensi viikollakin pakkasta.

Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötilan katsotaan olevan pysyvästi nollan asteen yläpuolella.