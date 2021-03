”Yhteiskunnassa on valtavat erot siinä, että tässä käy kepulisti.”

Rokotusjärjestyksen muuttaminen sai kannatusta Ylen A-Talkin haastattelemilta asiantuntijoilta.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä esittää mallia, jossa otetaan huomioon alueelliset erot. Koronarokotteita kohdistetaan sinne, jossa on pahin tautitilanne.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen muistutti A-Talkissa, että Suomessa ovat kymmenkertaiset ilmaantuvuuserot eri paikkojen välillä.

Tuomisen mukaan on moninkertainen riski sairastua vakavasti, jos on riskiryhmäläinen.

– Voi olla kolmin- tai kuusinkertainen riski, ja sitten voi olla alueellinen kymmenkertainen riski.

– Yhteiskunnassa on valtavat erot siinä, että tässä käy kepulisti.

Jotkut alueet hehkuvat pysyvästi punaisella koronakartoilla. Ne ovat yleensä pääkaupunkiseudulla radan varressa.

– Ja erityisesti metroradan nurkalla.

Tuomisen mielestä tasa-arvoisuutta on se, että kansalaisia suojellaan yhdenvertaisesti. Rokotteita pitää silloin kohdentaa sinne, missä tautia on.

Tuominen muistutti, että oikealla kohdentamisella voidaan säästää viidesosa sairaalajaksoista.

– Tällä on yksilötason merkitystä, ja tällä on myös yhteisötason merkitystä. On opittu, että rokottaminen estää tartuttavuutta. Se on kaupan päälle toinen lisä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek lisäsi, että esitetyssä mallissa rokotteita annettaisiin niille alueille, jotka nyt hehkuvat punaisina. Sen lisäksi mentäisiin alueellisella painotuksella.

– Jotta saataisiin mahdollisimman tehokas ja vaikuttava ohjelma, jolla saataisiin mahdollisimman paljon terveyshyötyä.

Rokotusjärjestyksen muuttaminen vaatii paljon käytännön selvitystyötä, muistutti ylilääkäri Kari S. Lankinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Ehdotus on hyvin perusteltu, sitä ei voi mitenkään tyrmätä, mutta käytännön toteuttaminen vaatii paljon selvittelyä. Jopa sen kysymyksen avaaminen, että onko tarpeen muuttaa valtioneuvoston rokotusasetusta.

Lankinen väläytti vihreää valoa esitykselle. Kun rokotteita saadaan lisää, on hänen mielestään varaa säätämiseen.